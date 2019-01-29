劉鶴已率團抵美 陸媒解讀三個細節

2019-01-29 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸官方背景的微信公眾號牛彈琴撰文指出，中美貿易協商前夕，有三個細節值得注意，即中方代表團抵達時間點、美方立即表示歡迎，早早宣布川普要會見。這顯示，中共熱切希望這次磋商能達成協議。

文章稱，一、中方代表團抵達的時間點。中共官方代表團名單包括：中國人民銀行行長易綱，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長羅文，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

據消息人士透露，另外，還包括了來自發改委、財政部、農業農村部、商務部、工信部、海關總署、藥監局、知識產權局等十多個部門的工作團隊。

而抵達的時間點，1月28日，在中國北方，還是「小年」。春節就要到了，中方派出高級別代表團赴美磋商，也表明了中方的誠意。

細節二，美方立刻發聲明表示歡迎。這一點，很不尋常。白宮發言人桑德斯第一時間就發表了一份聲明，第一句話就是：今天，川普總統宣布，美國歡迎中國官方代表團於2019年1月30至31日，與美國就兩國經貿關係進行磋商。

隨後她公佈了美方的談判陣容，包括：貿易代表賴海哲、財政部長米努勤、商務部長羅斯、白宮國家經濟委員會主任庫德羅、白宮貿易和工業政策顧問納瓦羅。白宮、貿易代表處、農業部、商務部、國務院和財政部的高官也將參與磋商。尤其是要考慮到，這一則聲明中，還是川普總統親自表示「歡迎」！

細節三，早早宣布川普要會見。美國財政部長米努勤在記者會上表示，期待這次磋商取得「顯著進展」。他並且宣布：美國總統川普將在磋商結束之後會見劉鶴副總理。「在一些觀察家看來，或許也表明了美方對這次磋商的高度關注。」

評論稱，還有三點非常關鍵：一，中方有壓力，美方壓力也不小。貿易戰兩敗俱傷，不會有真正的贏家，也確實對一些中國企業和行業帶來了負面影響。但也要看到，美國壓力也不小。最近美國股市劇烈震盪，儘管白宮認定這是美聯儲幹的好事；但在大多數經濟學家看來，貿易戰越演越烈，嚴重影響了美國投資者的信心，如果這樣打下去，美國經濟也肯定會遭受重創。

二，博弈遠未結束，也未必會一帆風順。一方面，美方公開歡迎中國代表團來美磋商；另一方面，也不排除在敏感時期，一些勢力故意在挑起事端。要知道，上一次副總理劉鶴訪問美國，中美也曾一度達成過共識，但讓世界很驚詫的是，美方隨後單方面撕毀聯合聲明，執意發動貿易戰，最終導致貿易戰愈演愈烈。