回應美司法部指控華為 中國外交部：立即撤銷逮捕令

2019-01-29 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對美國司法部宣布對華為公司、有關子公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟的指控，中共外交部發言人耿爽今天回應說，中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令，不要發出正式引渡請求。

根據中共外交部官網，耿爽指出，中方高度關切美國司法部對華為公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟等提出起訴。中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，同時要求各國為中國企業的正常運營提供公平、公正、非歧視的環境。

他表示，一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄。中方強烈敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，客觀公正地對待中國企業。中方也將堅決捍衛中國企業的合法、正當權益。

關於孟晚舟案，耿爽強調，中方已經多次表明嚴正立場。美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，對中國公民無理採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯。中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上越走越遠。