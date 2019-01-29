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北京對蔡英文的「觀望」已結束？惹學者激烈交鋒

2019-01-29 10:52聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共領導人習近平年初發表對台政策講話以及北京對台灣的武力威脅，持續成為華盛頓智庫、座談會和媒體討論的話題，美國濱州巴克內爾(Bucknell)大學政治學與國際關係教授朱誌群直言，北京對蔡英文的「觀望」態度已經結束。但他的觀點受到其他學者的挑戰和批評。

據美國之音中文網報導，朱誌群日前在華盛頓郵報發表評論說，基於台灣官方反應，可想見未來兩年台海雙方將有一個顛簸(stormy)不平的關係，而這場鬥爭，確定將成為美中兩國目前緊張關係的一部分。

朱誌群指出，自台灣成為多黨民主體制後，兩岸關係變得更為複雜，不過在馬英九執政期間，台灣與中國的關係平穩友善，兩岸交流互動頻繁，但這種情況在民進黨的蔡英文2016年當選為中華民國總統後，產生變化，雙方關係陷入僵局。

他說，對北京而言，2019年是一個適當的時間對台灣發出新的信息，以及一個新的警告，因為作為一個具有歷史使命感的人，習近平一直都把台灣視為其偉大復興中國夢的一部分，因此習在講話中提到，台灣必須也必然與祖國統一，也重申北京對台一國兩制的長期政策與實現國家統一的目標，這些都是延續過去北京的官方說法，強調其和平統一的意圖，但保留必要時使用武力的權利。

針對蔡英文對習近平的講話做出立即與斷然拒絕的反應，朱誌群認為這是「極其不幸」的事情，因為北京已表明在一中之下，任何事都可以討論，台灣自然可以，也應該提出它對統一的前提，「那將對中國大陸走向民主化帶來極大壓力」。

他說，習近平的講話含有新的內容也給台灣更多彈性，例如「兩制」的台灣方案，以及邀請台灣各黨派、團體和人士就政治及推進統一進程問題進行討論和溝通；如果蔡政府願意開放討論，或願意提出一個改善兩岸關係的計劃，台灣可以運用其活躍民主作為手段來形塑中國大陸的未來。

朱誌群認為，很明顯地，北京對蔡英文的「觀望」態度已經結束，國台辦首度以「分裂主義分子」來批評蔡英文，可以確定的是，為贏得連任，蔡英文在2020年總統選舉前一定會採取更強硬立場。他說，習近平的堅決與蔡英文的強烈抗拒顯示，未來幾年台海不會平靜，這對美國有真實的影響，蔡英文將在保持反中立場的同時，致力於強化與美國的關係，而從川普簽署幾個挺台但被北京憎厭的法案來看，有理由相信華盛頓將對蔡英文的表態做出順從回應。

不過，朱誌群的看法，遭到美國企業研究所(AEI)外交防務政策研究員馬明漢的駁斥。

馬明漢在美國《國家利益》網站上撰文指出，朱誌群以台灣對習近平講話的反應，而不是習近平講話本身，來認定台海兩岸關係將會顛簸，是選擇性的事實陳述(selective presentation of facts)與對事實的解讀，是將中國與台灣的關係危險性地脫離現實。

他認為，從競選期間到上台後，蔡英文做出許多努力試圖保持兩岸關係的穩定，但北京對這些都不在乎，國台辦根本不願與民進黨接觸，更發動一系列對台灣軍事、外交的持續性施壓活動，甚至還包括可能大量干預最近台灣的九合一地方選舉。

針對朱誌群提到，習近平對台灣的一國兩制模式給台灣更多彈性，表示會尊重台灣人民的社會制度及生活方式，也會保障他們的私人財產、宗教信仰及合法權益等，馬明漢直言，事實上正好相反。

他說，正如前美國在台協會主席卜睿哲在布魯金斯學會發表的評論中所說，習近平提出的模式比以前的模式更為緊縮，以前那些模式包括了台灣的軍隊及台灣的政治體制。

馬明漢提到，2014年台灣的太陽花學運，就是台灣人民對馬英九意圖快速與中國簽署服務貿易協議的回應，最後結果顯示，馬英九和北京最終都誤讀了台灣內部的政治情勢，北京與馬政府將兩岸推向更緊密關係的節奏過快，讓許多台灣人民感到不安。

馬明漢還說，目前的政治現實是，許多民調都顯示，在台灣，只有極少數的人支持統一，台灣人民已經發展出一種獨特的台灣人認同感，非強迫式的統一只是中國的一種夢想。他說，是習近平的毫無彈性，而非蔡英文的，才有觸發危機的可能。

中國大陸國家主席習近平。（AP）
中國大陸國家主席習近平。（AP）
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