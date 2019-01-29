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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

外媒：美促台用「豪豬戰略」對付北京

2019-01-29 09:37聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸參考消息網引述外媒稱，美國正鼓動台當局採取「豪豬戰略」來對付北京。它希望台當局獲得更小、更便宜、更機動的武器，而不要使用大型、笨重和昂貴的裝備。

報導指出，據英國《經濟學人》周刊網站近日報導，從1996年台海危機至今，兩岸實力已今非昔比，這使得台當局匆忙反思他們所謂的防務政策。

美國智庫「2049計劃研究所」的易思安說，台灣島「到處都是地堡」。坦克隱藏在台北繁華的街區裡。修建中山高速公路不僅是為了緩解繁忙時段的交通，也是為了供戰鬥機使用。

報導稱，美國正敦促台當局進一步採取「豪豬戰略」。它希望台當局獲得更小、更便宜、更機動的武器，而不要使用大型、笨重和昂貴的裝備，以削弱靠近台灣海岸的解放軍

報導還稱，台當局的決策者記住了這一點。2017年，台當局軍方高層提出了所謂「整體防衛構想」。這一策略符合「豪豬戰略」原則，得到了台灣總統蔡英文的支持。

優先重點之一是智能水雷，可四處移動，從而避開掃雷。另一個重點是無人平台，比如用來守衛離島的遙控哨戒炮和用來巡邏海岸線的武裝無人機。

第三個重點是導彈。台當局正在製造數百枚「雄風」巡航導彈。這些導彈不僅可部署在小型快艇上，還可部署在卡車上。

報導引述一位官員說，這種裝有火箭彈的車輛隱藏在「你想像不到的地方」。而且它們比戰鬥機便宜得多。

報導稱，然而，並非所有人都願意拋棄傳統的戰爭方式。新的防務政策之所以吸引了台當局高層，不僅因為其軍事價值，也是因為它更青睞台當局能夠自行建造的較小系統。

台灣漢光演習。聯合報系資料照
台灣漢光演習。聯合報系資料照
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導彈北京解放軍
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