親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸 陸方釋出大利多

2019-01-28 21:11聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣長楊鎮浯（左）首次率團赴陸，今天拜會福建省委書記于偉國（右），于偉國表達善...
金門縣長楊鎮浯（左）首次率團赴陸，今天拜會福建省委書記于偉國（右），于偉國表達善意，對於金門提出的需求，幾乎有求必應。圖／金門縣府提供
分享
金門縣長楊鎮浯上任後首度赴大陸拜會，今天拜會中共福建省委書記兼省人大常委會主任于偉國與中共福建省委副書記兼福建省長唐登杰等人，于偉國表示，金門民眾關心的海漂物問題，他表示要建立制度化、常態性的管理；金酒部分，他則說金門也是福建省，應把金酒視為福建的地方酒來推銷，並承諾要讓金酒營業額有明顯成長，就從今年起開始實施。

楊鎮浯在會面時表示，「四通」主要應聚焦在「人進得來，貨出得去」，人的部分最有感的就是旅遊，因此有些旅遊配套需要福建省協助，在貨得出去部分，金門最重要的就是金門高粱酒，他也希望能在實質上讓金門高粱酒作為福建產品的組成，他認為這是可行性的。

而金厦水域共治，楊鎮浯提出，包含海漂物的問題，希望兩岸一起面對；四通部分，水已經運作順暢；氣、電、橋部分最好可能馬上有成果的是「通氣」；通氣部分，楊鎮浯說，有找過相關單位，對方說樂觀其成，會給予技術上支持，至於電跟橋部分，也有成立專案小組，待兩岸氣氛好轉就可以進行，目前是把該準備的先做好

于偉國表示，金門此行提出的需求，有共識的就要開始推展，若需要商量的部分，則有待彼此意見一致後在共推。金酒部分，于偉國說，可在福建省內的媒體網絡進行優惠廣告，其他可以用酒的場合，也會優先指定金門高粱酒，將金酒是為福建地方酒來進行優先推廣，要讓金門酒在福建省有實質銷售量的提高。

在通氣方面，于偉國也表示贊成，他認為不要被政治操弄，通水是很好範例，其他三通都是以民眾的公眾利益為優先。海域共治部分，于偉國說，要建立機制化、常態化管理，因此要建立省市縣三級制管理，財政方面要給予支持，廈漳泉直接面對閩南地區，財政也要支持配合進一步落實，該花的錢一定要花，讓漂流物可以改善。

金門縣長楊鎮浯（中左）首次率團赴陸，陸方高規格接待，包括福建省委書記于偉國、省長...
金門縣長楊鎮浯（中左）首次率團赴陸，陸方高規格接待，包括福建省委書記于偉國、省長唐登杰、省常委周聯清、副省長郭寧寧等福建的一把手，都親自接待。圖／金門縣府提供
分享

福建金門楊鎮浯
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

印度學者評習談話 一國兩制不得台灣民心

2019-01-28 18:42

大陸駐歐盟大使：禁華為將給全球經濟帶來嚴重後果

2019-01-28 16:03

遼寧艦海試後返回大連 4月現身中共海軍閱艦式

2019-01-28 23:23

港大律師談一國兩制 應先落實互信

2019-01-28 18:46

駐華大使失言遭解職 美中「交戰」 加拿大進退失據

2019-01-28 17:51

疑因爭取李明哲獄中權益 李凈瑜遭禁3個月探視

2019-01-28 16:10

因走私毒品被判死刑加拿大公民 申請上訴

2019-01-28 15:18

拚經濟 盧秀燕抵香港招商引資

2019-01-28 14:12

香港民主之父：習版一國兩制讓港人失信心

2019-01-28 14:07

中國致富夢將醒？馮小剛的都市賀歲片

2019-01-28 13:02

華裔作家楊恆均遭逮 澳洲：無證據和他案有關

2019-01-28 11:52

林毅夫叛逃大陸40周年 妻秘訪台灣各大學

2019-01-28 11:20

大陸709事件維權律師 王全璋被判刑4年6個月

2019-01-28 10:33

中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38

9合1大選後 共軍繞台「變安靜」…美國來搶戲？

2019-01-28 09:00

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

習近平自爆：平時常看「俠客島」

2019-01-26 23:36

中國才安撫老兵 又逮捕19名相關抗爭者

2019-01-26 22:53

陸學者：大陸GDP是台灣22倍 掌握兩岸關係主導權

2019-01-26 19:53

中共外長王毅為華為抱屈 呼籲各國抵制霸凌行徑

2019-01-26 19:24

看中美關係 中國學者：冷戰以來最惡化

2019-01-26 17:20

香港特首化身記者雪地拍片總結瑞士行程 稱收穫非常豐富

2019-01-26 16:05

加駐中大使：美若放棄引渡孟晚舟將是好事

2019-01-26 14:15

王毅為華為抱屈 轟不接受政治操弄

2019-01-26 12:29

參選資格被撤銷 港泛民劉小麗提訟

2019-01-26 11:31

習近平要求黨媒：加強宣傳愛國主義

2019-01-26 11:31

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:27

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:22
看更多

熱門文章

收奧迪+百萬！牛郎炫寵 富婆老公一怒斷他的…

2019-01-28 10:00

影／她2天幫老公洗365雙臭襪子 逾千萬網友驚呆

2019-01-28 20:54

9合1大選後 共軍繞台「變安靜」…美國來搶戲？

2019-01-28 09:00

紐時爆：美秘密向各國施壓 要求封殺華為參與5G

2019-01-28 09:21

林毅夫叛逃大陸40周年 妻秘訪台灣各大學

2019-01-28 11:20

與美技術差兩萬五千里？華為副總裁急撇清：沒說過這話

2019-01-28 10:24

爸在家不穿內褲！陸女疑遭父5度強姦 首次被姦僅9歲

2019-01-28 15:54

一群小學生買10元「假獎狀」騙壓歲錢 警方介入調查

2019-01-28 16:57

印度學者評習談話 一國兩制不得台灣民心

2019-01-28 18:42

女嬰天生「無皮」肉外露 四肢滲血水腫如火吻

2019-01-28 17:35

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

鴻海河南鄭州廠裁5萬臨時工 受蘋果產品需求放緩拖累

2019-01-28 07:39

上海人均GDP破2萬美元 逼近台灣

2019-01-28 00:10

中國崛起的野心之作 「樞紐」熱銷20萬冊

2019-01-28 00:10

考三角函數變相裁員？陸連鎖超商：數學能力很重要

2019-01-28 14:59

大陸新熱詞 到底「盤」什麼？

2019-01-28 02:40

金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸 陸方釋出大利多

2019-01-28 21:11

大陸駐歐盟大使：禁華為將給全球經濟帶來嚴重後果

2019-01-28 16:03

影／帶榴槤過安檢被拒 男徒手剝開5分鐘吃完

2019-01-28 15:06

疑因爭取李明哲獄中權益 李凈瑜遭禁3個月探視

2019-01-28 16:10

驚悚噴血！男練兩天就吞劍 武士刀從食道貫穿氣管

2019-01-28 13:13

香港民主之父：習版一國兩制讓港人失信心

2019-01-28 14:07

繼鴻海後 蘋果代工廠和碩也要在印度建廠

2019-01-28 09:23

范冰冰卸任公司法人 李晨退出母親變合夥人

2019-01-28 11:53

大陸官媒批宮鬥劇5大罪狀 「延禧攻略」、「如懿傳」停播

2019-01-28 18:40

特斯拉工廠已獲上海發改委備案 多家銀行爭相貸款

2019-01-28 15:18

一天賣逾百幅！工人辦畫展 拿垃圾買畫就半價

2019-01-28 16:51

雲南「旅遊革命」 投訴降5成

2019-01-28 02:39

面板失色 台灣友達、群創獲利劇減

2019-01-28 13:05

兩岸微流行／「活地圖老爸」比「啥是佩奇」更催淚

2019-01-28 00:10

沒辦法找錢？計程車司機強行開車 女乘客被困5公里

2019-01-28 14:22

拚經濟 盧秀燕抵香港招商引資

2019-01-28 14:12

香港警員婚禮多名督察級人員持劍 服飾配搭不當挨批

2019-01-28 19:28

遼寧艦海試後返回大連 4月現身中共海軍閱艦式

2019-01-28 23:23

廣西梧州 「鐵騎」帶狗返鄉

2019-01-28 00:26

服務用戶達千萬人次 租屋平台「巴樂兔」牢牢抓住租客

2019-01-28 14:47

搶頭香 國際信評公司標普獲准進入大陸市場

2019-01-28 17:09

中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38

香港每年消耗50億枝香煙 私煙量連4年居亞洲前4

2019-01-28 16:38

華裔作家楊恆均遭逮 澳洲：無證據和他案有關

2019-01-28 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top