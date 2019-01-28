金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸 陸方釋出大利多

2019-01-28 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣長楊鎮浯（左）首次率團赴陸，今天拜會福建省委書記于偉國（右），于偉國表達善意，對於金門提出的需求，幾乎有求必應。圖／金門縣府提供 分享 facebook 金門縣長楊鎮浯上任後首度赴大陸拜會，今天拜會中共福建省委書記兼省人大常委會主任于偉國與中共福建省委副書記兼福建省長唐登杰等人，于偉國表示，金門民眾關心的海漂物問題，他表示要建立制度化、常態性的管理；金酒部分，他則說金門也是福建省，應把金酒視為福建的地方酒來推銷，並承諾要讓金酒營業額有明顯成長，就從今年起開始實施。

楊鎮浯在會面時表示，「四通」主要應聚焦在「人進得來，貨出得去」，人的部分最有感的就是旅遊，因此有些旅遊配套需要福建省協助，在貨得出去部分，金門最重要的就是金門高粱酒，他也希望能在實質上讓金門高粱酒作為福建產品的組成，他認為這是可行性的。

而金厦水域共治，楊鎮浯提出，包含海漂物的問題，希望兩岸一起面對；四通部分，水已經運作順暢；氣、電、橋部分最好可能馬上有成果的是「通氣」；通氣部分，楊鎮浯說，有找過相關單位，對方說樂觀其成，會給予技術上支持，至於電跟橋部分，也有成立專案小組，待兩岸氣氛好轉就可以進行，目前是把該準備的先做好

于偉國表示，金門此行提出的需求，有共識的就要開始推展，若需要商量的部分，則有待彼此意見一致後在共推。金酒部分，于偉國說，可在福建省內的媒體網絡進行優惠廣告，其他可以用酒的場合，也會優先指定金門高粱酒，將金酒是為福建地方酒來進行優先推廣，要讓金門酒在福建省有實質銷售量的提高。