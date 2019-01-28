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大陸問題疫苗受害兒童家長 籲設立救助基金

2019-01-28 20:16中央社 台北28日電

中國全國人民代表大會正在審議「疫苗管理法草案」，部分毒疫苗受害者家長今天提交建議書，要求設立專項基金救助毒疫苗的受害者，並譴責基層政府推諉塞責現象。

中國近年發生長春長生假疫苗、江蘇金湖過期疫苗等數起問題疫苗事件，引爆家長怒火。

美國之音（VOA）中文網報導，毒疫苗受害兒童家長李新等人上午前往全國人大位於北京天安門附近的辦公地點，趕在「疫苗管理法草案」徵求意見截止日期前遞交建議書。

不過，由於中國全國人大對外接待部門不在天安門，李新等人在現場未能將建議書交給人大官員，而是用郵寄建議書，在現場完成象徵性的維權行動。

據報導，疫苗管理法草案總結法律法規實施經驗，汲取問題疫苗案件教訓，強化全過程、全鏈條監管。不過，這項立法沒有提到如何處理迄今已受害的兒童。

其中一名受害兒童家長何方美的女兒，在接種疫苗後罹患小兒麻痺症，卻被說成是「偶合症」。

李新說，意見書建議由獨立的第三方鑑定有毒疫苗受害兒童病情，而不是由隸屬政府醫療系統的單位進行，以確保相對公正性。

何方美補充說，有毒疫苗受害兒童人生還有很長的路要走，醫療照顧將是家長無比沉重的負擔。她不否認國家為此而立法的努力，不過，她對地方政府的作為不滿。

她認為，地方政府說有誠意談，都是騙人的。「我們花了幾十萬，他們只給幾千塊…我要講的是，這是杯水車薪。」

疫苗李新天安門
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