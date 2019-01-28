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港大律師談一國兩制 應先落實互信

2019-01-28 18:46台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導

中共前領導人鄧小平於1980年代提出「一國兩制」憲法原則，而北京當局則於2014年對香港提出「一國兩制白皮書」，宣告全面管制。對此，香港基本法起草委員李柱銘律師表示，中國目前為世界第二強權，應以改革者而非統治者的姿態，透過互信落實不失民主的一國兩制，對台灣的模式亦同。

蹺蹺板的平衡

在「談香港一國兩制遭遇問題」講座中，李柱銘表示，有別於鄧小平版「一國兩制」憲法原則，2014年頒佈的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，旨在闡述中國政府眼中「一國兩制」在香港的實踐情況。中國政府的實踐手段顯以高壓、全面統治為要，對於人民自治、全面普選的承諾不斷拖延。

1984年12月中國與英國研議後發布的《中英聯合聲明》明文寫下香港為特別行政區，應按照一國兩制方針，保持主權移交前的資本主義制度，維持50年不變，此一民主獨立的精神也寫入《香港基本法》當中。目前「一國兩制」的口號雖在，但實際上中國目前採取手段漸趨專制，此一作法與基本法理念明顯相悖。

李柱銘另以蹺蹺板為例譬喻，中國和香港猶如父子關係。爸爸的身高和體重必然都大於兒子，若是兩人希望在翹翹板上取得平衡，身為父親的那方必然要往翹翹板前端移動，減少統治時的箝制與壓迫，才能讓中港關係重新取得平衡，也維護《香港基本法》的民主自治核心。

自由自主法治夢

講座中李柱銘多次聲明「我是中國人，我絕對支持一國兩制。」但李柱銘也說，他所支持的版本為鄧小平當時的理念，港人治港、高度自治是不能背離的基本精神。此一信念不只是他個人所奉行的基本政治精神，更是全香港人民至今不變的自覺和信念，2014年白皮書發布後隨即爆發佔中運動，就是人民對中央極權發出的怒吼。

李柱銘表示，一國兩制最重要的前提是彼此信任，應依照1997主權移交的承諾，維持香港自由、自主、法治的精神。若香港人無法透過投票來選取自己心儀的特首和立法議員，相信民選政治人物真能為人民服務，最基本的信賴就蕩然無存。李柱銘藉此對習近平喊話，表示中國貴為世界第二大強權，就應做出典範，是以民主服人，而非單用專權強制。

對於台灣處境，李柱銘回應，不論是中國與台灣統一、台灣維持現狀或台灣獨立都是具可能性的方案，然而他所著重要點仍是不論執政黨為何，都不應忽略民意看法獨斷獨行。李柱銘再次提到，中國的長遠發展應照鄧小平提出的藍圖進行，讓具備民主法治精神的香港地區帶領中國，而非走回頭路，反往專制獨權的方向發展。

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