駐華大使失言遭解職 美中「交戰」 加拿大進退失據

2019-01-28 17:51 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／北京28日電



加拿大駐北京大使麥家廉對華為孟晚舟事件，公開建議可從三點進行辯護，後來承認失言。加拿大總理杜魯多原本表態不召回大使，卻又決定解除麥家廉職務。中美兩強皆吃定杜魯多決策猶豫不決，夾在中間的加拿大將更左右為難。

現年68歲的麥家廉，與中國的淵源頗深。他曾接受中新社訪問透露，之所以姓「麥」，因中國1960年代初發生大饑荒，加拿大不顧美國反對，首度向中國出口小麥，在西方國家中率先開展對中貿易，所以他的中文名取了個「麥」字。

麥家廉自稱「中國女婿」，他的太太南茜是馬來西亞的華裔，兩人育有三子。麥家廉在公開場合常會秀幾句中文，他的大兒子在北京工作，而他三個兒媳都是華裔。

中國媒體認為麥家廉之所以遭解職，就是對華為孟晚舟事件「說了實話」，也證明孟晚舟事件確有政治干預。麥家廉早前受訪曾說，解決孟案有三個選項，他還提及孟晚舟的勝訴機率很高。

杜魯多因麥家廉的直言而下不了台，拔掉麥大使以安撫加國內部和美國盟邦，但北京顯然吃定了杜魯多優柔寡斷的決策風格，接連對加拿大猛出重手，把人質外交升級成行刑外交，隨著美國司法部將引渡孟晚舟，中加兩國關係勢如敵意螺旋上升。