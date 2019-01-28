因走私毒品被判死刑加拿大公民 申請上訴

2019-01-28 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據香港電台報導，因走私毒品在大陸被判死刑的加拿大公民謝倫伯格，他的代表律師張冬碩接受查詢時說，謝倫伯格已就判決提出上訴申請。

報導指出，去年11月因走私毒品被判有期徒刑15年的謝倫伯格，案件上月在遼寧省大連市中級人民法院重審。

法院指出，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒222公斤，行為構成走私毒品罪，證據確實，指控罪名成立，又指謝倫伯格是案中主犯，案件性質、情節和對社會危害嚴重，依法判處死刑，並沒收個人全部財產。