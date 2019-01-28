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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

因走私毒品被判死刑加拿大公民 申請上訴

2019-01-28 15:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據香港電台報導，因走私毒品在大陸被判死刑的加拿大公民謝倫伯格，他的代表律師張冬碩接受查詢時說，謝倫伯格已就判決提出上訴申請。

報導指出，去年11月因走私毒品被判有期徒刑15年的謝倫伯格，案件上月在遼寧省大連市中級人民法院重審。

法院指出，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒222公斤，行為構成走私毒品罪，證據確實，指控罪名成立，又指謝倫伯格是案中主犯，案件性質、情節和對社會危害嚴重，依法判處死刑，並沒收個人全部財產。

審判長判決時說，如果被告不服判決，有權提出上訴。

遼寧省大連市中級人民法院。（法新社）
遼寧省大連市中級人民法院。（法新社）
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走私毒品死刑
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