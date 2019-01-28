林毅夫叛逃大陸40周年 妻秘訪台灣各大學

2019-01-28 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



叛逃中國大陸四十年的經濟學者林毅夫之妻陳雲英，具有全國人大代表身份，最近秘訪台灣各大學。（僑聯網） 分享 facebook 中共全國人大「台灣省籍代表」陳雲英，近日秘密訪問台灣，上星期曾前往花蓮，與東華大學校長等人聚餐，同時亦訪問台灣各間大學。今年也是陳的丈夫、北大經濟學者林毅夫，叛逃大陸四十周年。林在金門服兵役時，游水2公里叛逃大陸，至今仍被台灣通緝。

陸委會表示，現年65歲、台北出生的陳雲英，是應台灣的社團邀請，以「台灣同學會會長」的名義申請來台。陳雲英上周一（21日）至昨日在台灣進行「學術交流活動」，獲得主管機關審查後同意。

有報導指出，身為全國大人「台灣省籍代表」、大陸特殊教育專家的陳雲英，這次到台灣是要「一一拜訪各大學」，上周二（22日）她前往花蓮，與東華大學校長等人餐敘。東華大學校長趙涵捷表示，陳雲英來台是「私人行程」，並未到學校訪問，餐敘當日只有他、主任秘書、幾位退休老師參與。

陳雲英的丈夫林毅夫，1979年5月擔任台軍金門防衞司令部連長時，游水2公里至對岸廈門，投奔解放軍，目前定居北京，現任北京大學國家發展研究院名譽院長，與陳雲英育有兩名子女。曾因父喪想回台奔喪在北京對著媒體痛哭流涕。

陸委會提醒，大陸人士到台灣應遵守台灣的法令規範，不得從事與許可目的不符的活動。