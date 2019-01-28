中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共總書記習近平近日在北京與北韓勞動黨中央政治局委員、國際部部長李洙墉會面。

香港電台報導，李洙墉率領友好藝術團到北京。習近平說，今次藝術團訪中，既是落實中朝雙方重要共識的一項重要文化交流活動，亦是中朝建交70周年一項重要的慶祝活動，相信藝術團會取得圓滿成功，增進兩國人民友好感情。

李洙墉轉達了北韓領導人金正恩的問候和祝願，又感謝習近平對藝術團訪華的關心和重視。