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中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共總書記習近平近日在北京北韓勞動黨中央政治局委員、國際部部長李洙墉會面。

香港電台報導，李洙墉率領友好藝術團到北京。習近平說，今次藝術團訪中，既是落實中朝雙方重要共識的一項重要文化交流活動，亦是中朝建交70周年一項重要的慶祝活動，相信藝術團會取得圓滿成功，增進兩國人民友好感情。

李洙墉轉達了北韓領導人金正恩的問候和祝願，又感謝習近平對藝術團訪華的關心和重視。

他表示，朝方將認真貫徹及落實金正恩與習近平達成的重要共識，加強朝中友好合作，為譜寫朝中友好新篇章，作出新貢獻。

中共總書記習近平表示，北韓友好藝術團訪中，是落實中朝雙方重要共識的一項重要文化交...
中共總書記習近平表示，北韓友好藝術團訪中，是落實中朝雙方重要共識的一項重要文化交流活動。新華社
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