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華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前宣布辭退駐中大使麥家廉（John McCallum）。加國輿論普遍認為，杜魯多別無選擇，但已陷入僵局的加中關係，將更加混亂。中共官媒環球時報今（27）日發社論指出，加拿大現在敏感得像一隻驚弓之鳥，讓加拿大拘捕華為孟晚舟事件背後的政治因素愈描愈黑。

杜魯多發表聲明：「我昨晚（上周五）要求並接受麥家廉辭去加拿大駐中國大使職務。」總理府發言人證實，杜魯多親自將此辭退決定告知麥家廉。杜魯多的聲明沒有交待任何辭退理由。但麥家廉近日兩度公開評論華為孟晚舟案、毫不避諱地強化該案背後可能的政治干預運作色彩之後，加國朝野即充斥要求麥家廉下台的聲浪。

加國前外交官、現任布魯克大學副教授柏頓（Charles Burton）表示，就他記憶所及，加拿大總理將大使公開免職，「史無前例」，但杜魯多「別無選擇」。

環球時報社評稱，這進一步推升麥家廉說真話導致的風波，並讓加拿大拘捕孟晚舟事件背後的政治因素愈描愈黑。文章指，麥家廉曾任職於加內閣，對於他「說了真話」，加拿大有一些人是心知肚明的。他之所以受到圍攻並且最終被炒魷魚，關鍵還是他的話在當下的加拿大「政治不正確」。

環時認為，加拿大現在敏感得像一隻驚弓之鳥，駐華大使發表幾句言論，按說根本影響不了法院判決，但加很多政客和媒體人的反應就好像麥家廉已被自我否定大大降低了影響力的發言是洪水猛獸，真能沖毀什麼、改變什麼一樣。加拿大這個「法治國家」這是怎麼了？唯一的原因大概就是心裡有愧。

文章稱，孟晚舟案讓外界清晰地看到，加拿大的法治在有些時候是多麼單薄，很像是被一根政治線牽著的飄在空中的風箏。加拿大的很多評論都說，孟案讓加拿大夾在美中之間。如果它僅僅是法律，何來夾在中間之說，此案從一開始就滲透進大量地緣政治，但一些加拿大人就是害怕捅破這層窗戶紙。

前加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）。 美聯社
前加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）。 美聯社
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