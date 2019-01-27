陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立
香港特區政府財政司司長陳茂波今（27）日以「講好香港故事」為題在官網發文指出，在他出席世界經濟論壇期間，發現不少外商和外地政府官員都關注香港「一國兩制」的獨特安排、法治和司法獨立，視之為商業信心的元素。香港必須更珍惜和保護有關元素，讓香港繼續繁榮發展。
香港經濟日報報導，他指出，不少外商和外地政府官員，在留意香港的以上各種優點的同時，不約而同地也有一個共通的關注焦點，便是香港「一國兩制」的獨特安排、法治和司法獨立，並視這為商業信心之所繫。因此，我們必須對此珍惜和保護，繼續在國家改革開放，向前發展中繼續發揮獨特和不可替代的角色。
他認為，香港有很多可以引以為傲的地方，包括經濟自由度、營商環境、交通基建、安全和治安等。陳茂波過去數天在瑞士出席世界經濟論壇會議，又或過去兩年到訪歐、美、日本，以及其他主要經濟體出席國際組織會議，或率領商務代表團外訪，也在積極推銷香港的各項優勢。
陳茂波提到，香港優勢包括：連續25年蟬聯全球最自由經濟體；營商環境方面，世界銀行給香港全球第四最容易做生意的排名；交通基建方面，整體基建的競爭力全球排名第二（WEF）、國際機場貨運量連續六年全球第一、客運量全球第三等。
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