親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55世界日報 中國新聞組╱北京27日電

本月初，英國廣播公司（BBC）發起「20世紀最偉大人物」票選活動，14日發布的「科學家篇」名單中，中國首位諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦成功進入候選人名單，並形容她的成就跨越東西方。

綜合環球網、觀察者網報導，抗瘧藥青蒿素和雙氫青蒿素的發現者屠呦呦「打敗」斯蒂芬．霍金、馬克斯．普朗克等人，與發現了鐳和釙的物理學家瑪麗．居里、幫助人類理解宇宙的物理學家阿爾伯特．愛因斯坦、「計算機之父」阿蘭．圖靈這三位傑出科學家一道成為科學領域候選人。14日，該活動為四位入圍科學家製作了一個2分鐘的短片。

BBC「20世紀最偉大人物」評選分為包括科學家在內的7個板塊，共入圍28位候選人。屠呦呦是科學家領域唯一在世的候選人，也是28位候選人中唯一的亞洲面孔。最終，科學領域得票數最多的是阿蘭．圖靈。

據報導，該活動為每位候選人開闢專門介紹頁面，在屠呦呦的頁面上，BBC形容她為：「在艱難時刻仍然秉持科學理想」；「砥礪前行亦不忘回望過去」；「她的成就跨越東西方」。

青蒿素的發現，為世界帶來一種全新抗瘧藥。如今，以青蒿素為基礎的聯合療法（ACT）是世界衛生組織推薦的瘧疾治療的最佳療法，挽救全球數百萬人生命。

2015年10月5日，瑞典卡羅琳醫學院宣布將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦，以及另外兩名科學家，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

2017年1月9日，屠呦呦獲得2016年度國家最高科學技術獎。2018年12月18日，黨中央、國務院授予屠呦呦同志改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。

BBC諾貝爾
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

習近平自爆：平時常看「俠客島」

2019-01-26 23:36

中國才安撫老兵 又逮捕19名相關抗爭者

2019-01-26 22:53

陸學者：大陸GDP是台灣22倍 掌握兩岸關係主導權

2019-01-26 19:53

中共外長王毅為華為抱屈 呼籲各國抵制霸凌行徑

2019-01-26 19:24

看中美關係 中國學者：冷戰以來最惡化

2019-01-26 17:20

香港特首化身記者雪地拍片總結瑞士行程 稱收穫非常豐富

2019-01-26 16:05

加駐中大使：美若放棄引渡孟晚舟將是好事

2019-01-26 14:15

王毅為華為抱屈 轟不接受政治操弄

2019-01-26 12:29

參選資格被撤銷 港泛民劉小麗提訟

2019-01-26 11:31

習近平要求黨媒：加強宣傳愛國主義

2019-01-26 11:31

美艦經台海 中共全程監控

2019-01-25 23:41

孟晚舟投書日媒：華為從沒想過獲取合作夥伴專利

2019-01-25 21:21

影／滯留桃機120天有望入境 兩陸異議人士：非常高興

2019-01-25 19:23

兩艘美艦通過台灣海峽 大陸外交部向美方表達關切

2019-01-25 16:43

陸委會諮委：中美貿易戰轉向科技冷戰

2019-01-25 16:18

陳明通：法律不允許跳機 但理解異議人士訴求

2019-01-25 14:57

滯留台灣8個月 中國異議人士黃燕轉抵洛杉磯

2019-01-25 12:57

Bing當機 陸媒：原因是百度流量衝來

2019-01-25 12:56

中法外長磋商 王毅：應為企業提供公平開放環境

2019-01-25 12:33

習近平對台談話 英副外長：反對阻礙和平舉動

2019-01-25 12:29

澳門通過國歌法 貶損歪曲最多關3年

2019-01-25 12:07

文在寅生日 收到習近平賀信

2019-01-25 11:44

桃機兩陸男動向 入境待轉運為方案之一

2019-01-25 11:23

海基會證實 李明哲妻子一月赴陸探視再受阻

2019-01-25 11:16

微軟搜尋引擎Bing 大陸境內已恢復正常

2019-01-25 10:51

國台辦智庫批蔡政府：升高兩岸對立 向美輸誠

2019-01-25 10:48

陸專家：打開兩岸僵局 民主協商是鑰匙

2019-01-25 10:23

中美轉趨對抗 陸學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 10:12

金融巨鱷索羅斯開炮：習近平是自由社會最危險對手

2019-01-25 09:11

Bing中國異常 專家憂微軟淪北京談判籌碼

2019-01-25 09:07

加拿大駐中大使改口道歉 「孟晚舟可抗辯免引渡」失言

2019-01-25 08:49

「金融巨鱷」索羅斯抨擊習近平 用AI鎮壓民主

2019-01-25 07:54
看更多

熱門文章

微信年終獎金人均1,290萬？官方回應三個字

2019-01-27 10:44

陸學者：大陸GDP是台灣22倍 掌握兩岸關係主導權

2019-01-26 19:53

習近平自爆：平時常看「俠客島」

2019-01-26 23:36

央視主持人涉性侵 將2度缺席春晚

2019-01-27 10:58

流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

上海人均GDP突破2萬美元 加速追趕台灣

2019-01-27 10:44

長春萬達廣場爆炸案偵破 嫌犯身患癌症殺人後自殺

2019-01-26 21:00

「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54

找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01

過年搭車帶白菜被罰錢！網友：交警腦子有坑

2019-01-27 16:04

「長得像鼓風機」爺爺做的佩佩豬影片爆紅 惹哭一堆人

2019-01-26 23:32

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

中國才安撫老兵 又逮捕19名相關抗爭者

2019-01-26 22:53

點火變「四塊冰」！百年鋼城 真實上演冰雪奇緣

2019-01-27 11:00

中共外長王毅為華為抱屈 呼籲各國抵制霸凌行徑

2019-01-26 19:24

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30

陸智慧機出貨 華為大有斬獲

2019-01-26 22:56

上海男公關炫寵鬧大 白馬會所遭依法處理

2019-01-27 11:35

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55

兩岸人物／小米副總裁 看破品牌興衰

2019-01-27 01:11

百度發紅包87.6億元 春晚史上新高

2019-01-27 11:24

影／渣男踹飛擋路女童 網怒：打斷他的腿

2019-01-27 17:41

前車之鑑 北京「天上人間」有償陪侍停業半年

2019-01-27 14:54

WTO電商談判 陸決定加入

2019-01-26 23:10

校園欺凌校方阻學生報警？ 教育局長：會派員親自到校了解

2019-01-26 19:53

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕片段曝光 淒厲叫聲響遍天

2019-01-27 14:05

2019台灣江蘇交流燈會常州登場 廣邀陸客參與台灣燈會

2019-01-27 00:52

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59

名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16

兩岸人物／良品鋪子董座 賣高端零食

2019-01-27 01:11

三大礦機商赴港IPO 恐全軍覆沒

2019-01-27 01:10

長沙灣潮州菜館遭三男掃場 店長：不會向惡勢力低頭

2019-01-27 13:55

「金句主席」劉士餘掌證監會3年 掀監管風暴

2019-01-27 13:21

內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50

北上資金今年來連四周增持

2019-01-27 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top