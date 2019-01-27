屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55 世界日報 中國新聞組╱北京27日電



本月初，英國廣播公司（BBC）發起「20世紀最偉大人物」票選活動，14日發布的「科學家篇」名單中，中國首位諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦成功進入候選人名單，並形容她的成就跨越東西方。

綜合環球網、觀察者網報導，抗瘧藥青蒿素和雙氫青蒿素的發現者屠呦呦「打敗」斯蒂芬．霍金、馬克斯．普朗克等人，與發現了鐳和釙的物理學家瑪麗．居里、幫助人類理解宇宙的物理學家阿爾伯特．愛因斯坦、「計算機之父」阿蘭．圖靈這三位傑出科學家一道成為科學領域候選人。14日，該活動為四位入圍科學家製作了一個2分鐘的短片。

BBC「20世紀最偉大人物」評選分為包括科學家在內的7個板塊，共入圍28位候選人。屠呦呦是科學家領域唯一在世的候選人，也是28位候選人中唯一的亞洲面孔。最終，科學領域得票數最多的是阿蘭．圖靈。

據報導，該活動為每位候選人開闢專門介紹頁面，在屠呦呦的頁面上，BBC形容她為：「在艱難時刻仍然秉持科學理想」；「砥礪前行亦不忘回望過去」；「她的成就跨越東西方」。

青蒿素的發現，為世界帶來一種全新抗瘧藥。如今，以青蒿素為基礎的聯合療法（ACT）是世界衛生組織推薦的瘧疾治療的最佳療法，挽救全球數百萬人生命。

2015年10月5日，瑞典卡羅琳醫學院宣布將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦，以及另外兩名科學家，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

2017年1月9日，屠呦呦獲得2016年度國家最高科學技術獎。2018年12月18日，黨中央、國務院授予屠呦呦同志改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。