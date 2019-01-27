大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



北京時間1月27日，在美國休士頓結束的一場世界拳王挑戰賽中，大陸第七位世界拳王挑戰者——大陸職業拳手「怪物」徐燦客場挑戰WBA世界現役126磅拳王波多黎各羅哈斯，與對方打滿12回合點數（117-111 ,116-112 , 118-110 ）擊敗羅哈斯奪得WBA羽量級世界拳王金腰帶。徐燦的這場勝利，打破歐美拳手近年在該級別的長期壟斷，成為五年來第一位問鼎羽量級世界拳王的亞洲面孔。

新浪體育報導，雖然是世界冠軍賽的首秀，但徐燦表現得極為驚豔。縱觀整場比賽，徐燦長時間保持著高效頻率的出拳，這也是徐燦的一貫風格。

最終，徐燦以117-111,116-112,118-110的碾壓性優勢，如願摘得WBA（世界拳擊協會）126磅羽量級的世界拳王金腰帶，成為該級別新科世界冠軍，也成為首位獲得WBA世界拳王金腰帶的中國拳手。

職業拳擊被譽為「職業體育皇冠上的明珠」，是全球最主流的體育項目之一。而徐燦所在的羽量級，又是職業拳擊中競爭最殘酷的黃金級別之一。徐燦在羽量級上實現金腰帶零的突破，也是大陸運動員在又一個世界主流體育項目上的歷史性突破。

徐燦如今才剛24歲，出生於江西省資溪縣，是中國M23戰隊的主力拳手，也被廣泛認為是中國拳擊界頭號天才拳手。22歲時，他的職業排名就已經穩居WBA世界第二，長期持有世界冠軍挑戰權。

此次在休士頓的出色表現，使徐燦終於圓夢世界拳王，並創造兩大紀錄——他以24歲的年齡，成為中國歷史上最年輕的世界拳王。同時，他也是世界拳壇整整10年以來，最年輕的羽量級世界拳王。