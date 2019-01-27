佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



佛心老闆，無息借錢給新進員工買房！香港中資券商龍頭海通國際宣布，為減輕應屆畢業生員工的培訓經濟壓力，公司決定設立《管理培訓生首次置業貸款資助計劃》，最高港幣200萬元（約新台幣795.4萬元）的免息貸款，於2月1日起生效。

券商中國報導，該計劃將用於幫助大學畢業即加入海通國際的管理培訓生首次購買香港物業，每位合資格申請者可向集團申請每人不超過港幣200萬元的免息貸款，用於首次購買自香港物業；該計劃總額為港幣1億元。

在職期間，獲免息貸款員工無需支付該貸款之利息，申請後工作滿五年離職的員工，仍可獲得免息，只需償還貸款本金。

過去15年間，香港房價翻5、6倍，香港第九年蟬聯全球房價最難負擔城市，平均一個家庭須不吃不喝20.9年才能買得起一套房。

海通國際副主席及行政總裁林湧表示，年輕人是海通國際的未來；同時年輕人更是全社會的未來和希望。企業應不遺餘力為社會的長期繁榮穩定和經濟發展作出貢獻。