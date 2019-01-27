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高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美國晶片巨頭高通高級副總裁和專利顧問Mark Snyder日前接受澎湃新聞專訪稱，高通正在繼續尋求大陸其他法院的禁令，以阻止蘋果相關侵權產品的銷售，「預期在接下來的幾個月，會看到更多來自大陸其他法院的禁令出台。」他說。

報導指出，Mark Snyder表示，高通在大陸共提起22起針對蘋果的專利侵權訴訟，其中涉及大量iPhone所使用的高通技術。目前福州中級人民法院已經頒發其中兩個相關專利的臨時禁令，高通在大陸被侵犯的專利還涉及到其他的功能領域，包括手機中所使用的硬體的電路結構，以及其他軟體功能。申請禁令在法律上基於同一個理由，那就是專利侵權。

Mark Snyder指責蘋果公司公然藐視中國法院、法律和法治，「這讓我們感到非常震驚。」

「高通對Android手機廠商的支持保障他們的產品有能力與蘋果的iOS產品開展有效競爭。」Mark Snyder打出感情牌，拉攏Android陣營手機企業。大陸手機廠商都是Android陣營，即便有自家晶片的華為手機也部分採用高通的晶片。

2018年12月10日晚，高通宣布，福州市中級人民法院授予高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令，要求蘋果立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為，被列入禁售範圍的蘋果手機有7款，分別是iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。

該案所涉專利使消費者能夠調整和重設照片的大小和外觀，以及在手機上瀏覽、尋找和退出應用時通過觸控螢幕對應用進行管理。

文章指出，福州中院的臨時禁令發出後，蘋果公司表示，通過軟體升級方式來規避上述兩項專利，並把相關合規材料提交給福州中院；而高通則認為，即便軟體升級依然無法解決蘋果的專利侵權問題，向福州中院提交強制執行的申請。高通不僅在大陸申請臨時禁令，在德國也採取類似做法，成功使得蘋果部分機型無法在德國市場正常銷售。

高通指控蘋果專利侵權，不僅在大陸申請臨時禁令，在德國也採取類似做法。照片／百度圖...
高通指控蘋果專利侵權，不僅在大陸申請臨時禁令，在德國也採取類似做法。照片／百度圖庫
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