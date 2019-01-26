陸學者：大陸GDP是台灣22倍 掌握兩岸關係主導權

2019-01-26 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



呼應中共中央總書記習近平在告台灣同胞書四十周年談話提出「習五點」，北京大學台灣研究院院長李義虎表示，經過40年現代化建設和改革開放，中國大陸綜合實力大幅攀升，GDP已是台灣22倍，有五個省GDP超過台灣，掌握著兩岸關係的主導權主動權。

統一戰線學習貫徹習近平在告台灣同胞書發表40周年紀念會上的講話精神座談會日前在北京召開，與會代表發表學習感言，談四十年對台工作歷程，「統戰新語」昨天刊發李義虎的發言與觀點。

李義虎說，習的講話通篇貫穿民族復興與國家統一的主題，其中46次提到統一，繪製國家統一的前景和路線圖。此外，他堅持一個中國原則和追求國家統一是「九二共識」的正解，他稱習的講話為九二共識提供了還原歷史原貌、符合事實真相，也是迄今為止最權威最準確的定義，即「兩岸達成的是『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。

他指出，目前在台灣方面，國民黨對九二共識的主流表述是「九二共識，一中各表」或吳敦義的「一中各表的九二共識」；他說明，自2005年以來大陸對九二共識的標準表述是「體現一個中國原則的九二共識」。習近平對九二共識的定義發展完善其理論論述和政策表述，從法理和道義上堵絶了台獨的闡釋空間和模糊空間，「這是在兩岸關係發展的關鍵時刻一次正本清源，明確揭示了九二共識的全部內容」。

至於習近平提出探索「兩制」台灣方案，他表示，這被輿論認為是講話的最大亮點，將開闢解決台灣問題、最終實現國家統一的道路。他稱，未來要繼續搞好國家統一模式研究，也要繼續辦好中華文化論壇，團結廣大台灣同行共同弘揚中華文化，遏制「文化台獨」。