中共外長王毅為華為抱屈 呼籲各國抵制霸凌行徑

2019-01-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共國務委員兼外交部長王毅。圖取自新華網 分享 facebook 針對華為近來因資安疑慮遭多國打壓，中共外交部長王毅藉由外訪之際重話回應表示在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，既不公正，也不道德，「我認為，各國都應對這種無理的作法、這種霸凌行徑予以警惕，加以抵制」。

王毅在結束訪問法國、義大利前接受記者採訪，談及此次歐洲之行的體會外，也為華為抱屈。

王毅表示，此次與法國舉行戰略對話，與義大利召開政府委員會聯席會議，都十分成功。他說，在目前大國關係深刻調整、彼此摩擦有所增加情況下，法國和義大利都表示將堅定奉行獨立自主外交政策，都十分珍惜與中國建立的全面戰略夥伴關係，也都把對中國關係置於他們外交全局的重要位置。

王毅說，這次訪問還有一個感受是，無論是法國，還是義大利，都明確地歡迎中國企業到他們國家投資興業，都表示不會採取針對特定企業的限制措施，更不會歧視任何企業，願意為包括中國在內的所有外國企業提供一個公平、開放、透明的營商環境。在當前形勢下，這些表態不僅是及時的，也是必要的。他稱，他相信，中國企業將會把目光更多投向能讓他們安心、並值得信任的國家。

至於回答記者關於如何看待近期個別國家公開打壓華為等中國企業的問題，王毅說，這件事情的是非曲直是非常清楚的，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種作法既不公正，也不道德。尤其是考慮到其背後顯而易見的政治意圖和政治操弄，更是不能接受的。

他表示，各國都應對這種無理的作法、這種霸凌行徑予以警惕，加以抵制，企業就是企業，企業的生存發展最終要由市場競爭來決定，政府要做的，就是提供公平、公正和透明的營商環境。他稱，各國當然都有權利維護國家的信息安全，但是不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害甚至扼殺企業的正當合法經營。