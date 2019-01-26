看中美關係 中國學者：冷戰以來最惡化

2019-01-26 17:20 世界日報 記者羅印／北京26日電



中美關係近期受到貿易戰和華為孟晚舟案衝擊，陷入尖銳對抗局面。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘更直言，中美雙邊關係惡化為冷戰以來最嚴重程度。

針對中美關係轉趨尖銳，時殷弘接受美國之音訪問時表示，中美各種基本矛盾嚴重加劇，不管是貿易還是戰略，特別是在台灣問題、南海問題及兩國在西太平洋的軍備競賽等，形勢都比過去要嚴重得多，且這個加劇的過程非常drastic（劇烈）。

時殷弘預料，在今後的五到十年，中美關係雖然會有上有下，但總的下降軌跡要比先前歐巴馬執政時期還要明顯。不過，他也說，不應有危言聳聽的看法，跟第一次世界大戰相比，現在情況要好一些。

時殷弘認為，如果中美能採取足夠審慎態度，有可能避免最壞情況，要做到這一點，中美需要進行戰略規畫，尤其要避免在西太平洋進行軍備競爭，並淡化急劇興起的意識形態對抗。

此外，台灣的陸委會近日舉行第七次諮詢委員會議，討論主題為「20國集團川習會後，美中貿易衝突未來發展與對台灣之影響及評析」。有諮委指出，美方為了防堵中國的科技擴張，催生美、英、加、紐、澳等國家「五眼聯盟」阻斷中國從歐美國家獲取先進技術的管道，美國和中國的衝突，已由貿易戰轉往科技的冷戰。