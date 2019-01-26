王毅為華為抱屈 轟不接受政治操弄

2019-01-26 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



針對華為近來因資安疑慮遭多國打壓，大陸外交部長長王毅表示，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種作法既不公正，也不道德，他還強調，背後顯而易見的政治意圖和政治操弄，更是不能接受。

大陸外交部網站披露，在即將結束法國、義大利之行之際，王毅於當地時間25日晚間接受記者採訪時表示，無論是法國還是義大利，都明確地歡迎大陸企業到他們國家投資興業，都表示不會採取針對特定企業的限制措施，更不會歧視任何企業，願意為包括大陸在內的所有外國企業提供一個公平、開放、透明的營商環境。

王毅說，在當前形勢下，這些表態不僅是及時的，也是必要的。他相信，大陸企業將會把目光更多投向能讓他們安心、並值得信任的國家。

在回答關於如何看待近期個別國家公開打壓華為等大陸企業的問題時，王毅強調，這件事情的是非曲直是非常清楚的，在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種作法既不公正，也不道德。

王毅說，尤其是考慮到其背後顯而易見的政治意圖和政治操弄，更是不能接受的。他認為，各國都應對這種無理的作法、這種霸淩行徑予以警惕，加以抵制。

王毅表示，企業就是企業，企業的生存發展最終要由市場競爭來決定。政府要做的，就是為他們提供公平、公正和透明的營商環境。各國當然都有權利維護國家的資訊安全，但是不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害甚至扼殺企業的正當合法經營。