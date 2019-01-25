影／滯留桃機120天有望入境 兩陸異議人士:非常高興

2019-01-25 19:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



滯留在桃園機場120天尋求政治庇護的大陸籍男子劉興聯（64歲）與顏克芬（44歲）昨天獲得陸委會首肯，先將2人轉送第三國，再以專業交流名義合法入境，劉興聯下午受訪時表示，這件事總算塵埃落定，得到政府的批准可以進入台灣，非常高興。

2人是在去年9月27日假借從泰國返回中國，利用過境台灣桃園國際機場時跳機尋求政治庇護。

未來入境台灣後，最想做的第一件事是什麼？劉興聯表示，自己是穆斯林，希望到清真寺禱告；顏克芬則說，最想到南投的中台禪寺去還願，流亡泰國期間，原本答應要道中台禪寺的泰國分院泰佛寺去跟長老交流與打禪，沒想到還沒去成就流亡到台灣。

目前來台的事有了曙光，劉興聯感嘆，最困難的是剛來桃園機場時，他們不瞭解台灣的狀況，台灣的政府也不瞭解他們的狀況，台灣沒有難民法，一開始提出政治庇護被拒絕，讓他們很傷心，「當時是從絕望中一步一步走出來的」，希望台灣未來能有「難民法」。