兩艘美艦通過台灣海峽 大陸外交部向美方表達關切

2019-01-25 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國太平洋艦隊發言人戈爾曼24日證實，美國海軍麥克坎貝爾號驅逐艦和沃爾特⋅S⋅迪爾號補給艦在台灣海峽進行常規通過，大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上對此表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，並且就此向美方表達了關切。

華春瑩說，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，陸方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重、妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平與穩定。這是中方對此的原則立場。