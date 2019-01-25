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陸委會諮委：中美貿易戰轉向科技冷戰

2019-01-25 16:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

陸委會日前舉行第七次諮詢委員會議，討論主題為「G20川習會後，美中貿易衝突未來發展與對台灣之影響及評析」，有與會委員指出，美國和中國大陸的衝突，已由貿易戰轉往科技的冷戰。

陸委會透過新聞稿指出，與會學者引言報告表示，2018年12月，川普與習近平於G20峰會中取得共識，美「中」糾紛短期似有緩和跡象，但在全球經濟主導權的爭奪下，美中貿易博弈預期仍將是一場持久戰。

而美方為了防堵中國大陸的科技擴張，催生美國、英國、加拿大、紐西蘭及澳洲等國家「五眼聯盟」阻斷中國大陸從歐美國家獲取先進高新技術的管道，美國和中國大陸的衝突，已由貿易戰轉往科技的冷戰。

在美中衝突可能持久的情況下，全球產品供應鏈必會有所調整，台灣應以加速擴大內需來彌補出口可能下滑的缺口，及持續努力加入自由貿易協定，並思考在嶄新科技融合下的台灣定位，例如在智慧機械化、生產力4.0時代，以台灣有豐富的製造經驗，有效結合物聯網專家、學校的前瞻研究、具產業專門知識專家，以及系統整合專家，提供相關領域廠商之升級轉型需要以及產業升級轉型的全方位解決方案。

部分委員指出，在美國國內，由於各界預測美國經濟未來將持續走軟，川普面臨股市下跌、經濟疲軟及共和黨內部挑戰的問題，對其尋求連任造成壓力；而中國大陸受貿易戰及相關因素影響，經濟表現亦為歷年成長最低，在各自國內均有政治及經濟壓力的情形下，雙方均有意尋求解決貿易戰的方式及達成部分協議的可能性。

部分委員提及，智慧財產權、技術移轉、國家補貼及「中國製造2025」等議題，仍為美「中」貿易的長期癥結與問題，因此儘管雙方此次有可能達成部分協議，但仍無法有效解決美「中」貿易戰的長期結構性因素；而在美「中」貿易戰已逐步外溢至科技領域，美方針對中國大陸相關科技人才及公司的打擊仍將持續。

部分委員建議，中國大陸內部有五險一金及社保，外部有美中貿易戰的情況下，多數台商以調整相關生產及供應鏈等策略進行避險，政府除了持續推動吸引台商回臺投資的政策，亦應思考台灣貿易未來發展、台商在兩岸貿易的角色，以維護整體國家經貿發展及台商利益。

陸委會主委陳明通。 聯合報系資料照
陸委會主委陳明通。 聯合報系資料照
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