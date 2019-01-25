Bing當機 陸媒：原因是百度流量衝來

2019-01-25 12:56 中央社 台北25日



微軟搜尋引擎「必應」（Bing）前天在中國一度無法使用，目前已經恢復。陸媒昨天引述相關人員指出，這是因為百度流量衝向Bing所致。對此，微軟中國迄今仍未說明。

23日下午，Bing在中國突然出現大規模無法訪問的故障，一度傳出是遭中國當局封鎖，但Bing在中國得以維運，就是因為配合採用過濾敏感內容的所謂「閹割版」，它也是目前在中國唯一尚存的外國搜尋引擎。

中國訊網雲計算董事長趙盛燁24日在微博貼出多張實測圖說，網傳「長城防火牆」配置調整，把Bing搜索引擎也幹掉了，但經追蹤路由（routing）發現，「確實不是我們幹的」。

界面新聞引述相關人員指出，由於中國最大搜尋引擎百度流量衝向Bing，導致Bing暫時無法使用；Bing已經組織人員修復。

報導形容，「可能真的是網友們太過熱情，微軟也遭不住了」。

前「南方周末」記者方可成日前發表「搜索引擎百度已死」的網文指出，百度搜索結果一半以上會指向百度自家產品，尤其是「百家號」；而百家號「充斥著大量營銷和品質低劣的內容」，導致百度搜索結果的內容品質大幅下滑，讓百度搜索已經「死亡」。

文章這3天在中國網路瘋傳，再度引發廣大網民對百度的憤怒，並揚言從此棄百度不用。而在這個當頭，Bing突然當機。

對於百度最近陷入輿論漩渦，中國另一家搜尋引擎「搜狗」執行長（CEO）王小川昨天喊話：「歡迎使用搜狗。」他說，搜索引擎應該以用戶為核心，最大化用戶體驗。

Bing是微軟公司2009年6月推出的搜索引擎服務，中文名為「必應」，寓意為「有求必應」。

根據美國網站流量資料統計公司Stat Counter的2018年12月份統計資料顯示，谷歌（Google）搜尋引擎在全球獨大，占92.25%；Bing雖然排名第2，但市占率僅2.41%。百度排名第4，占比1.01%。