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文在寅生日 收到習近平賀信

2019-01-25 11:44聯合報 記者羅印冲╱即時報導

南韓總統文在寅周四（24日）生日，青瓦台當天在社交網站發文，感謝中國國家主席習近平向文在寅發賀信，並在社交網站上傳了賀信的照片。

據韓聯社報導，青瓦台表示，賀信由中國駐韓大使邱國洪轉交給青瓦台總統秘書室室長盧英敏。

在賀信中，習近平對文在寅致以誠摯問候和良好祝願，又表達對發展中韓關係的高度重視。

青瓦台表示，期待2019年中韓友誼變得更加深厚和親密。

文在寅1953年出生，1月24日是他的生日，青瓦台周四也上傳了他與民眾慶祝的照片。

南韓總統文在寅生日，收到中國大陸國家主席習近平賀信。(香港01/韓聯社)
南韓總統文在寅生日，收到中國大陸國家主席習近平賀信。(香港01/韓聯社)
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青瓦台文在寅習近平
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