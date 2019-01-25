文在寅生日 收到習近平賀信

2019-01-25 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



南韓總統文在寅周四（24日）生日，青瓦台當天在社交網站發文，感謝中國國家主席習近平向文在寅發賀信，並在社交網站上傳了賀信的照片。

據韓聯社報導，青瓦台表示，賀信由中國駐韓大使邱國洪轉交給青瓦台總統秘書室室長盧英敏。

在賀信中，習近平對文在寅致以誠摯問候和良好祝願，又表達對發展中韓關係的高度重視。

青瓦台表示，期待2019年中韓友誼變得更加深厚和親密。