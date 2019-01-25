國台辦智庫批蔡政府：升高兩岸對立 向美輸誠

2019-01-25 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡總統日前高調回擊習近平針對一國兩制的談話，國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主任仇開明撰文批評蔡政府，升高兩岸對立是謀求繼續獲得民進黨內部支持的「救心丸」，是抵制大陸對台影響力的「擋箭牌」，是追殺國民黨及支持九二共識政治勢力的「護身符」，也是其對美輸誠的「投名狀」。

據公開資料，海峽兩岸關係研究中心(海研中心)，是中共中央台辦、國務院台辦成立的台灣問題研究機構，於2000年9月6日在北京成立。海研中心主要是從事技術性、戰略性研究，以及探討如何統一的問題。

仇開明在微信公眾號「海研智庫」發表署名評論指出，蔡英文當局力圖通過塑造兩岸敵意、強化衝突，繼續向「親美抗陸」靠攏。蔡英文想當然地認為，升高與大陸的對抗，就能突顯民進黨存在的價值，就能合理化民進黨兩岸政策路線，就能在未來的選舉中撈到選票。因此，蔡英文當局不惜升高與大陸對抗。

他認為，升高兩岸對抗是蔡英文謀求繼續獲得民進黨內部支持的救心丸。

仇開明表示，升高兩岸對抗是蔡英文當局抵制大陸對台影響力的擋箭牌。蔡英文當局代表不了台灣全部民意，也阻擋不了兩岸交流的大勢，如果執意升高兩岸對抗，終將淪為螳臂擋車的笑柄。

此外，他認為，升高兩岸對抗是蔡英文當局追殺國民黨及支持九二共識政治勢力的護身符。在台灣堅壁清野，壓制兩岸交流，打壓台灣承認九二共識、主張兩岸統一的政黨和人士。

仇開明還說，升高兩岸對抗是蔡英文當局對美輸誠的投名狀。川普上台以來，美加大打台灣牌力度，與中國進行全方位戰略競爭，這讓蔡英文當局有了見縫插針的機會。

不過，他強調，40年來中美關係發展歷史表明，台當局企圖利用中美摩擦謀利益完全是火中取栗，難逃從棋子變為棄子的命運。