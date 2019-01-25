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中美轉趨對抗 陸學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 10:12聯合報 記者羅印冲╱即時報導

在美中建交40年後的今天，美國朝野對華盛頓與北京的接觸政策乃至40年前建交的決定都提出了嚴重的質疑，美國之音報導，很多美國學者認為，美中關係目前處於一個危險的時刻。而中國的國際關係學者時殷弘也認為，美中之間目前的情況是冷戰以來最為嚴重的，距離大國間的經久對抗，比40年前更接近，但離大衝突還比較遠。

報導指出，美中關係的現狀引發擔憂，中國領導人習近平最近在中國各省市自治區黨政軍主要負責人參加的專題研討班上的講話中，稱中共面對七大風險，其中包括外部環境風險。對觀察人士來說，美中交惡無疑是中國面臨的一大外部環境風險。

報導引述美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)認為，美中目前的貿易戰並不是令他最感到擔憂的，因為這個問題是可以解決的。

他最近在卡特中心舉行的有關美中關係的研討會上表示，更為麻煩的是美國的國家安全與國防戰略，以及中國在南海的行為。

他不贊同把中國與俄羅斯一樣視為一個戰略對手和修正主義大國。不過，中國在南海違反國際法的行為、對國內異議的鎮壓，以及在不透明或是正當程序的情況下逮捕外國人，都幫助推動了美國朝這個方向發展。

報導指出，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，中美關係的現狀至少是冷戰結束以後情況最為嚴重的。

他日前在卡特中心參加紀念美中建交40周年的研討會上接受美國之音專訪時說，中美各種基本矛盾嚴重加劇。第二個特點，這個加劇的過程非常drastic（劇烈），所以現在這個情況是比較嚴重的。

時殷弘認為，不管是貿易上還是在戰略領域，特別是在台灣問題、南海問題及兩國在西太平洋的軍備競賽等，形勢都比過去要嚴重得多。他預料，在今後的五到十年，中美關係雖然會有上有下，但總的下降軌跡要比先前歐巴馬執政時期還要明顯。

不過，他認為，不應該有危言聳聽的看法。在他看來，跟第一次世界大戰的情況相比，現在的情況要好一些。他說，如果中美能採取足夠的戰略審慎態度，避免最壞情況的可能性就能相應的增加。而要做到這一點，中美之間需要進行戰略規劃，尤其重要的是兩國要避免在西太平洋進行軍備競爭。並淡化急劇興起的對意識形態的強調，同時在經濟貿易和技術領域，不要採取目前這樣一種高度對抗的做法。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。(聯合報資料照)
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。(聯合報資料照)
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美中關係
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