Bing中國異常 專家憂微軟淪北京談判籌碼

2019-01-25 09:07 中央社 紐約24日專電



不少中國網民本週發現無法連上Bing，Bing遭北京當局封鎖的消息甚囂塵上。微軟（Microsoft）24日表示，Bing在中國已無法連上，微軟正在思考下一步行動。圖擷自Bing網頁。 分享 facebook 微軟搜尋引擎Bing為在中國生存，遵從北京的內容審查規定，但近期服務異常，許多中國網民抱怨連不上，專家認為，北京可能將微軟當成美中科技角力下的談判籌碼。

中國實行嚴格網路審查，西方主流社群媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）都遭封鎖，用戶在中國境內必須「翻牆」才能連上。Google不願遵從北京的遊戲規則，2010年放棄在中國的搜尋引擎事業，自此，Bing成為唯一能在中國使用的西方主要搜尋引擎。

不少中國網民本週發現無法連上Bing，Bing遭北京當局封鎖的消息甚囂塵上。微軟（Microsoft）24日表示，Bing在中國已無法連上，微軟正在思考下一步行動。

不過，部分中國網民24日晚間反映，Bing連線已恢復正常。彭博引述兩名消息人士說法報導，Bing在中國服務異常是源於「意外的技術錯誤」，而非北京當局刻意封鎖。

華爾街日報報導，Bing服務異常正值美中貿易糾紛危及美商在中國營運，時機敏感。外界普遍認為，北京如果打定主意報復，可能先拿美國科技公司開刀。華為創辦人任正非長女孟晚舟去年12月初在加拿大被捕後，中國境內外商企業風聲鶴唳。

北京邁博瑞諮詢公司董事總經理納特金（Mark Natkin）研判，華為和中興通訊等中國企業遭美國市場封殺後，Bing服務異常可能源於技術故障、遵守審查規定方面出問題，也可能是微軟被中國政府當成籌碼的訊號。

他表示，北京可能想釋放「中國市場很寶貴，但進入管道不保證暢通」的訊息。

中國近年加強整治網路，2017年6月實施網路安全法後，又陸續針對在網站或社群平台發布的新聞內容提出規範。中國國家互聯網信息辦公室月初以整治網路生態為名，發動為期6個月的網路生態治理行動，鎖定網路謠言等12類官方定義的負面訊息。

Bing在中國得以生存，是因微軟替中國量身打造遵守審查規定的「國內版」，含政治敏感詞的搜尋結果，往往和Bing「國際版」有所出入。

報導指出，微軟1992年進入中國市場後，與北京當局關係時好時壞。2014年，中國反托拉斯主管機關突擊搜查微軟多處辦公室，這項調查業務及行銷行為的行動仍在進行，但詳情並未公布，微軟曾表態會配合調查。

2017年，微軟著眼中國國營部門，為中國政府用戶開發特製版Windows 10作業系統。

金融數據供應商FactSet估計，中國占微軟總營收約10%，但根據網站流量分析業者StatCounter，Bing在中國市占率僅2%，遠不及中國本土搜尋引擎百度的70%。