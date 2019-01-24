東風-26飛彈發射畫面 央視首曝光

2019-01-24 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸央視23日首次曝光東風26飛彈的發射畫面。(取自澎湃新聞) 分享 facebook 大陸央視「軍事報導」節目23日首次播出東風-26型彈道飛彈的發射畫面，同時也罕見地展示飛彈吊裝、彈體細節、發射室細節和駕駛室細節等多個畫面。

觀察者網報導，畫面中東風-26飛彈彈頭採用多錐體加四個小翼設計，具有良好的氣動能力，這意味著該彈具有高速中機動變軌的能力，並擁有末端精確制導打擊能力，提高東風-26的打擊效能。

央視稱，發射這枚飛彈的是駐紮在河南某地的火箭軍飛彈某旅，去年年末全旅千人百車移防到西北大漠的內蒙古某地，進行為期兩個月的駐訓。這是共軍火箭軍機動飛彈部隊的常態化訓練之一，從2017年開始，火箭軍多次全旅移防大漠進行陌生地域駐訓。

報導稱，在此次訓練中，該旅接受實戰化考核檢驗，發射前，受到電磁干擾，陣地遭襲被毀，面對這些突發情況，該旅採取應對措施後，成功完成飛彈發射訓練。

東風-26型飛彈為共軍新一代中遠程彈道飛彈，為核常兼備飛彈，且具備打擊大型水面艦艇的能力，最大射程可達3000至4000公里，可覆蓋至關島，使中共擁有可靠的打擊第二島鏈固定目標和大型艦艇等目標能力，具有一定的戰略威懾能力。被外國媒體稱為「關島殺手」，讓常駐關島的美軍B-2「幽靈」隱身戰略轟炸機面臨威脅。它最早於2015年共軍閲兵中亮相，並於去年4月正式列裝部隊。

去年開始，大陸央視軍事節目增加對火箭軍的報導內容。近幾周，央視相繼公開了火箭軍東風-31A洲際飛彈發射陣地和模擬發射流程，東風-5A/B洲際彈道「地下長城」和模擬發射流程。