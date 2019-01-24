大陸僅存境外搜索引擎Bing無法登陸 傳遭封鎖

2019-01-24 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《FT中文網》報導，目前大陸僅剩的外國搜尋引擎、微軟旗下的Bing（大陸稱「必應」），本周三起傳出已無法使用，疑遭官方封殺，但在中國境外仍可登錄。上海網路新聞媒體《界面新聞》報導，微軟24日回應稱，「我們已知曉在中國的一些客戶無法訪問必應網站，我們正在展開調查」。

對此，FT中文網引述兩位知情消息人士透露，在中國政府的命令下，必應搜尋引擎已在中國被遮罩。

記者在上海實際以iPhone登錄Bing網址，結果顯示：「Safari無法打開網頁，因為無法連接伺服器。」

在2010年Google（谷歌）搜尋引擎退出中國市場後，必應成為中國境內僅剩的知名外國搜尋引擎，此次屏蔽將它也移出了中國市場。

FT中文網指出，此舉也使得微軟成為自2017年Facebook旗下WhatsApp即時通訊應用遭屏蔽以來，最新一家在中國遭屏蔽的美國大型科技公司。

中國使用一種被稱為「防火長城」（Great Firewall）的審查控制系統，屏蔽了各種各樣的網站，以對中國公民獲取訊息的管道作出限制。

不過，香港經濟日報指出，近日一篇《搜尋引擎百度已死》的文章在大陸廣為流傳，大陸網民紛紛表示棄要百度轉向Bing。

據統計網站StatCounter去年12月發布的數據，Google在全球一家獨大，佔比92.25%，微軟Bing雖居第二，但市佔率僅2.41%，百度排名第四，佔比1.01%。而在中國市場，微軟Bing排第六，佔比2.01%；百度第一，佔比逾七成。

大陸媒體24日報導，「2018年，大陸全國網信系統進一步加大行政執法力度、規範行政執法行為，堅決依法查處各類違法案件，取得明顯成效。」