「涉嫌危害國家安全」陸外交部證實澳籍華裔作家被拘補

2019-01-24 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



據澳媒報導，澳洲政府正在調查一名澳籍華裔作家、時政評論人楊恆均在中國被拘押的事件，楊此前曾在中國外交部工作，目前澳方正在尋求與此人取得聯繫。中國外交部發言人華春瑩今天證實，楊恆均涉嫌從事「危害國家安全」的犯罪活動，已被中國國安人員控制。

在今天舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒就楊恆均的問題進行提問。對此，中共外交部發言人華春瑩表示，澳洲籍人員楊軍（楊恆均原名楊軍）因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施併進行審查。

華春瑩表示，目前此案正在依法偵辦過程中，楊軍的各項合法權益得到充分保障。中方對楊軍採取強制措施後，已向澳洲使館進行正式通報。

BBC報導，53歲的楊恆均曾任職中國外交部，並在1997年香港政權移交前派駐香港工作，繼而赴美。其博士導師，雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義稱，楊恆均上星期六（1月19日）自美國紐約飛往中國廣州後與外界失去聯繫。

楊恆均被拘押的理由與前不久被抓捕的兩名加拿大公民相同。正在訪華的澳洲國防部長克里斯托弗·派恩（Christopher Pyne）表示，楊恆均目前受到「監視居住」。