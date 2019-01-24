華為案再喊話 陸：盼加國做正確選擇 切莫火中取栗

2019-01-24 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



加拿大駐中國大使麥家廉23日表示，華為副董事長孟晚舟有很好的反對引渡的論據，中國大陸外交部發言人華春瑩24日回應稱，希望加方能看清孟晚舟一案的本質，做出正確的選擇。

環球網報導，華春瑩在當天舉行的外交部記者會上表示，中方此前已多次強調，孟晚舟一案從一開始就不是一個普通的司法問題，而是嚴重的政治問題。加拿大從一開始就犯了嚴重錯誤。