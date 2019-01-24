美拒中方派員進行預備會議？陸商務部：報導不實

2019-01-24 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對日前有報導指，美國政府拒絕由中國提出，於本周派官員到華盛頓進行預備會議，為國務院副總理劉鶴訪美做準備，對此，大陸商務部發言人高峰今天回應說，有關報導不實。

香港電台報導，高峰今天在商務部例行記者會表示，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通及聯絡，應美國財政部長米努勤及貿易代表賴海哲的邀請，劉鶴將於1月30至31日訪美，舉行中美經貿問題高級別磋商，共同推動落實兩國元首重要共識，繼續就彼此關切的各種經貿問題展開深入磋商。