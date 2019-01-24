香港半數幼稚園爆發流感 目前372間停課

2019-01-24 15:11 香港01 記者陳倩婷／報導



受冬季流感影響，截至今日（23日）下午4時，累計有372間幼稚園或幼兒中心因爆發流感而需要停課。《香港01》整理各區停課的幼稚園及幼兒中心，發現全港18區中，以沙田區的停課幼稚園數目最多，達41間。

若只計算同區的停課比例，沙田與北區的同區停課率達50%，同為十八區最高。沙田區82間幼稚園當中，有41間已經停課；而北區的46間幼稚園當中，則有23間需停課。

目前全香港共372間幼稚園需要停課。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

香港衞生防護中心自上周五（18日）宣布，建議4日內校內出現三宗流感病例的幼稚園或幼兒中心停課七天，此臨時安排將有效至農曆年假前。最新公布的停課名單顯示，截至23日下午4時，需要停課幼稚園增至372間。

九龍城36間停課 全港第三區最多

《香港01》整理了由18日至23日的停課名單，全港18區中，以沙田區的停課學校最多，有41間已經停課；其次為名校林立的九龍城區，已有36間停課；新界西的屯門及元朗分別有27間及26間幼稚園需停課；至於最少學校需要停課的地區為黃大仙區，僅11間幼稚園需停課。

沙田及北區 分別82及41幼稚園停課

《香港01》再根據衞生防護中心的停課名單，與教育局的幼稚園及幼稚園暨幼兒中心學校位置地理參考數據作比對，得出同區學校的停課比率。

全港最高同區停課率是沙田區及北區，沙田區的82間幼稚園及幼兒中心當中，有41間需停課；而北區的46間幼園當中，有23間已停課，兩區的停課率同為50%，即同區有一半幼稚園已爆發流感。

其他各區的情況，可見較高的同區停課率在灣仔區，27間幼園有13間停課，比率為48.15%；而荃灣區的42間幼稚園中有20間停課，比率為47.62%。

文章授權轉載自《香港01》