大陸學者：蔡走上強硬「拒統抗中搞獨」路線的政治圖謀

2019-01-24 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



總統蔡英文日前發表元旦文告，向對岸喊出四個必須。聯合報系資料照 分享 facebook 對於九合一選後2019年兩岸關係走向，兩岸關係學者或觀察家預判雖有差異，但大多不樂觀，擔憂蔡英文操作台獨或兩岸議題可能出現的緊張與風險。中國社會科學院台灣研究所研究員王建民，在大陸國台辦主管的中國台灣網發表評論表示，蔡英文自新年談話及隨後一系列重要言論，可知蔡當局徹底走向了更為強硬的「拒統抗中搞獨」路線，預告未來兩年內兩岸關係形勢依然複雜險峻。

評論指出，首先，蔡英文確立了以強硬「拒統抗中搞獨」路線為基調、以鞏固政治權力與謀求連任的施政總路線。就是將激進與強硬的「拒統抗中搞獨」為手段，大肆操作統獨與兩岸議題，製造政治對立與兩岸對抗，以此鞏固她危機重重與處境不佳的政治權力，為爭取連任創造政治條件，也就是將個人政治利益與權力置於台灣民眾福祉與兩岸和平發展之上，所謂的「拼民生、護民主、保主權」全是假的。

其次，以「中華民國台灣化」為基調，將選舉與兩岸議題作為未來執政的核心，不再將內政與改革、發展經濟放在施政的首要地位。蔡英文將「中華民國台灣化」，是「新台獨」路線的明確定位。

整體談話與言論，與她當政後首次就職講話將經濟議題置於首要地位有很大不同，一系列重要講話與談話很少談及經濟改革與經濟發展，對中美經貿摩擦及國際政治經濟形勢變化對台灣經濟發展的影響漠不關心，一切工作將圍繞選舉與兩岸議題展開。

蔡於1月18日提出新年要做的三件事，第一是拼民生經濟，第二加入她的LINE群組，第三件是守護台灣的主權，竟然把讓民眾加入LINE群組即當網紅作為她新年執政的三大任務之一，看似有點不務正業，卻透露為選舉布局的政治目的。

再次，目的在掌控兩岸關係或兩岸交流主導權。面對國民黨縣市選舉大勝與新任縣市長紛紛表達推動兩岸城市交流合作的動作，蔡當局倍感壓力，開始不斷強調當局對兩岸交流與協商的權力。

九合一選後，陸委會就為兩岸城市交流立規：縣市長赴大陸交流應向內政部提出申請，並經聯審會審議許可；兩岸交流涉及公權力事項屬中央職權；地方政府不得與大陸簽署涉及公權力之協定。

蔡在新年談話中又特別強調，必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，就是不允許地方政府染指。隨後，陸委會官員不斷強調當局對兩岸交流的權力，甚至紛紛與地方政府新任縣市長就兩岸地方與文化交流、陸客赴台等議題交換意見。

問題是，蔡當局不承認「九二共識」，還大搞台獨分裂對抗活動，兩岸沒有任何政治基礎，不可能對話與協商，又限制地方與大陸交流，兩岸關係如何發展與互動？可見，蔡提出拼民生、護民主、保主權，均與企圖掌握兩岸交流大權與遏制藍營縣市與大陸城市交流合作密切相關。

顯然，拼民生是藉口，不敢違背地方縣市長以經濟民生為主題的施政主軸，護民主是手段，所謂的保主權與計謀求選舉利益才是實質與要害。

第四，將防範所謂的假新聞、假資訊作為重大政策目標，實際上是為加強對大陸安全防範甚至與聯美抗陸找藉口。蔡英文公開表示，來自大陸的假資訊已氾濫到人心浮動地步，要求行政部門提出對策，要求國安單位重視大陸相關企業的資通安全爭議，確保關鍵基礎設施和資訊安全不能有任何漏洞。

於是在這一針對大陸的對防範與對抗政策指導下，台有關部門迅速採取行動，台工業研究院與資策會等率先宣布不得使用華為電子產品與設備。1月17日，行政院通過國防產業發展條例草案，規劃軍品研發、產制、維修的關鍵零件及原料，不得來自大陸、港澳或其人（居）民、法人、團體、其他機構於第三地區投資之法人、機構或團體，企圖徹底切斷台灣與大陸的經濟聯繫。

第五，以民主自由對抗大陸提出的一國兩制倡議。蔡英文提出的四個必須有很強的針對性、策略性與目的性，特別強調堅定維護台灣民主自由的生活方式，其實就是以此作為反對與反制大陸倡議的「一國兩制」台灣方案。

她的一個重要策略就是將「一國兩制」與民主自由生活方式對立，將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，製造概念與認識混亂。兩制是指統一後台灣實持的資本主義制度不變，包括生活方式不變，也就是維護台灣的民主自由生活方式，兩者並不矛盾與對立，而蔡卻試圖操作「一國兩制」統一後進程的民主自由生活方式。

「九二共識」是統一前兩岸事務性對話協商的政治基礎，與統一後「一國兩制」安排也沒有必然關係。可是蔡英文有意混肴視聽，製造混亂，撈取政治利益。

形勢已基本明朗，蔡英文開始走上更為激進與強硬的兩岸對抗路線，企圖透過操作統獨與兩岸議題為選舉連任鋪路，也預示了未來兩岸關係將不會平靜，風險依舊，摩擦、對抗與較量將成為常態。