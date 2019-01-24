柬埔寨向陸表態 再重話拒絕台灣設代表處

2019-01-24 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



柬埔寨首相洪森20日至23日到中國大陸進行正式訪問，與國務院總理李克強舉行會談。觀察者網 分享 facebook 陸媒引述柬中時報報導，柬埔寨首相洪森20日至23日到中國大陸進行正式訪問，訪陸期間，洪森表示，柬埔寨拒絕台灣在柬設立代表處，鴻森的理由是台灣是中國的一個省。

觀察者網報導，洪森訪陸期間，與國務院總理李克強舉行會談，雙方在會後發表聯合公報。公報稱，柬埔寨重申恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的台灣獨立。

報導還指，洪森表態柬埔寨反對台灣通過各種形式宣布獨立，也反對任何形式的台灣獨立。洪森認為，台灣是中國的一個省，所以始終拒絕台灣在柬設立代表處。