國歌法爭議 公民廣場保安搶標語 黃之鋒：人民有示威權

2019-01-24 14:11 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



對於被指在事件造成保安人員受傷，黃之鋒表示不樂見任何人受傷，這次行動以掛標語為目標，而非以爭執及口角為目的。 歐新社 分享 facebook

遭文化界及民主派指箝制言論及創作自由的《國歌條例草案》昨日展開立法程序，香港眾志除了到立法會抗議，還突襲政府總部公民廣場，在國旗杆上掛上「不歌頌的自由」標語，遭到保安搶奪而引起混亂。黃之鋒譴責保安濫權，強調「人民在公民廣場有示威權利」。

香港01報導，香港眾志黃之鋒、林朗彥及周庭等人昨天衝進公民廣場，並爬入旗杆花槽掛上黑底白字「不歌頌的自由」標語的抗議橫額。有保安上前阻止而發生推擠，事後送院。當時有多名警員亦到場戒備，以攝錄機拍下現場情況。政府發言人強烈譴責事件，行政署則報警處理。

黃之鋒事後會見傳媒交代事件，稱堅過程非暴力，於公民廣場懸掛示威標語只是履行示威權利。他表示每個港人都有不歌頌政權、不歌頌國家的自由，重申公民廣場應是容許人民集結示威遊行的地方。

黃之鋒提及2012年反國教示威中，曾經連續十天在公民廣場旗杆上掛上反國教標語，當時保安無阻撓，反問何以如今只掛了十分鐘標語，便面對如此阻滯。

對於被指在事件造成保安人員受傷，黃之鋒表示不樂見任何人受傷，這次行動以掛標語為目標，而非以爭執及口角為目的。「現場也有警察，也沒衝過來搶我們的標語，所以保安搶標語的習慣是否可以停止，還我們基本示威權利？」

蘋果日報報導，眾志主席林朗彥批評《國歌法》箝制言論自由，質疑政府藉《國歌法》進行洗腦教育，要求政府撤回法案，重新進行公開諮詢，又希望行動可喚起社會對《國歌法》的關注。