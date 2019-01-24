國歌法立會首讀 場外泛民反立法 保港罵走狗

2019-01-24 14:11 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



保衛香港運動成員大罵黃之鋒「是走狗」。 歐新社 分享 facebook

備受爭議的《國歌條例草案》昨日提交至立法會首讀及二讀，泛民多個政黨團體一早就到立法會外抗議，反對政府立法，要「不歌頌的自由」；同場亦有支持立法的團體在示威區請願，指著香港眾志秘書長黃之鋒罵「走狗」，雙方人馬幾度對罵，場面火爆。

綜合媒體報導，民間人權陣線聯同社會民主連線、香港音樂導師工會，以及多個政黨組織包括公民黨、民主黨、工黨、人民力量、小麗民主教室、新民主同盟、民協及香港眾志等發起示威，到立法會抗議，他們高呼口號「人民大於國家，人權高於政權」要求撤回國歌法。香港眾志更衝進附近政府總部的廣場，在廣場掛上黑色布條，上面書寫著「不歌頌的自由」。

民陣副召集人陳皓桓則手持政制及內地事務局長聶德權的人像，諷刺他為「無耳局長 」，不願聆聽民意，並把聶德權照片拋進保香港運動的示威陣地。隨即被嗆：「你帶來的垃圾你帶走 ！」

另一方面，親北京的「保衛香港運動」也在立法會集會，表態支持相關草案，認為香港有責任維護國家尊嚴及履行憲制責任，並與反對派人馬幾度對峙。後來黃之鋒靠過來用紙板遮擋對方的擴音器，隨即惹來保衛香港運動成員圍攻，並大罵黃之鋒「是走狗」。

報導指出，民主黨議員許智峯認為，國歌法容易令市民誤觸法網，草案有如白色恐怖及思想教育，難叫香港人接受；社福界議員邵家臻表示，是否要支持國歌法，只需問「我愛國家，國家愛我嗎？」議會陣線毛孟靜指，政府立法原意為使市民尊重國家，但尊重並非透過立法，而是要發自內心。

泛民一直批評草案有模糊之處，並擔心這成為當局褫奪泛民議員資格的新法令，泛民議員已表示，會在議會內否決相關草案。

據報導，在英國殖民時期，香港每逢重要場合都要播放英國國歌，主權轉移後，各種場合改為播放中國國歌。

基本法附件規定，香港特區政府需要在本地公布或立法實施內地一些全國性法律，包括「關於中華人民共和國國都、紀年、國歌、國旗的決議」。

近幾年，有港人主張「港獨」或「自決」，每遇上某些場合奏中國國歌時，都會報以「噓」聲。比如，香港足球代表隊迎戰外隊時，比賽前都會奏中國國歌，期間不時有球迷報以「噓」聲或背對球場。

場內置牌抗議 主席威脅驅離

泛民在議會外抗議《國歌條例草案》立法，議會內民主派亦高呼口號反對，但遭立法會主席梁君彥強硬阻止，警告議員若不肅靜就下驅逐令。

蘋果日報報導，多名民主派議員在座位上放出「反對國歌法，捍言論自由」的標語牌，並要求點算法定人數。議員高喊口號期間遭到梁君彥警告，倘不肅靜，就會視有關行為是極不檢點，將不予以警告下要求議員離場。

議會陣線毛孟靜及區諾軒在聶發言期間兩度提出規程問題，包括要求聶解釋何謂香港實際情況等，但聶稱有關問題日後在法案委員會可再作詳細討論。毛其後指，由於內地《國歌法》已被納入《基本法》附件三，擔心會上作出激烈抗議會被視為不擁護《基本法》，並被用作DQ(取消資格)議席的憑據。

香港01報導，政制及內地事務局局長聶德權表示，草案主要精神是尊重，相信市民容易理解亦容易做到，只要市民做到尊重國歌，草案對市民生活根本不會有影響，也不用擔心誤觸法網情況。