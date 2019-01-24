報復？中國大陸逮捕雙重國籍前外交官

2019-01-24 14:16 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ╱綜合報導



澳洲政府24日證實，楊恆均已被中國拘捕。 路透 分享 facebook

擁有澳洲與中國雙重國籍的作家楊恆均日前在中國大陸失蹤， 澳洲政府24日證實，楊恆均被中國拘留，他的朋友懷疑，中國逮補楊恆均與報復華為副董兼財務長孟晚舟被捕事件有關。

知名小說家楊恆均曾擔任外交官，後來入籍澳洲。他的朋友表示，53歲的楊恆均以訪問學者住在紐約，本月18日偕同妻子袁瑞娟和14歲繼女返回中國，19日抵達廣州機場後，袁瑞娟和女兒轉往上海，楊恆均未同行。

澳洲外交和貿易部發表聲明表示，中國當局已於23日知會澳洲駐北京使館，已經拘捕楊恆均，「本部門正尋求澄清此次拘捕的性質，並設法行使領事探視權」。

楊恆均友人、雪梨科技大學學者馮崇義認為，楊恆均因涉嫌從事間諜活動被中國國家安全部拘留在北京。他說：「我認為他被捕是中國人質外交的延伸，將他當作人質向澳洲、加拿大及美國政府施壓。」

楊恆均在大陸被捕，發生在澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）24日訪問中國前夕。派恩將與中國國防部長魏鳳和及其他高層官員會面。

派恩22日在一份聲明中表示，「澳洲政府致力於和中國維持長期的建設性關係，以共同利益和相互尊重為基礎，中國與澳洲的成功將齊頭並進」。

澳洲先前加入其他國家陣營，譴責中國逮捕前外交官康明凱在內的兩名加拿大公民，但楊恆均因為批評中國在澳洲境內有干涉行為，早就被中國政府盯上。

澳洲國立大學國家安全學院院長麥德卡爾夫（Rory Medcalf）先前警告，加拿大人被中國拘留後，澳洲人可能成為中國挾持人質的下一個受害者。

【編譯田思怡╱綜合報導】加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）在23日播出的中文媒體訪談中表示，在加拿大被捕的中國華為技術公司財務長孟晚舟，可以提出避免被引渡到美國的「強有力抗辯」，部分原因是美國總統川普已將這件案子政治化。

麥家廉的說法，是加拿大官員迄今對孟晚舟也許不會被送交美國所傳達的最明白訊息。

在加拿大廣播公司（CBC）播出的訪問片段中，麥家廉表示，孟晚舟「有很強的論據」，第一個就是「川普對她案子的發言涉政治干預」。

加拿大外長方慧蘭隨即警告華府，不得把引渡孟晚舟案件政治化。

麥家廉說，解決孟晚舟案有三個可能選項，第一個是引渡孟晚舟，但這「不會是個快樂的結果，而且將費時數年」，因為她可能上訴。第二個選項是美國與中國達成交易，美方撤回引渡要求；第三個則是加拿大法院判決釋放孟晚舟，原因是美國的要求沒道理。