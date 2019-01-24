加國專欄作家：美國已放生加拿大 有可能不引渡孟晚舟

2019-01-24 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



加拿大去年12月應美國的臨時引渡要求，拘留過境加拿大的華為財務長孟晚舟，圖為加國卑詩省最高法院舉行孟晚舟假釋聽證的示意圖。美聯社 分享 facebook 加拿大環球郵報23日刊出專欄文章指出，孟晚舟案充分凸顯美國已不是過去那個力挺加國到底的堅實盟友，加國已被美國放生，在美國總統川普的新民族主義下，加國更獨立，但同時也更脆弱，更容易受害。

這篇專欄是由該報公共事務專欄作家馬丁（Lawrence Martin）執筆。文中說，加國駐美大使麥克諾頓日前被問到，在美國尋求引渡華為財務長孟晚舟案中，加國對可能面臨的附帶傷害是否有牌可打，當時麥克諾頓迅速回應：「不，不，不，我們必須遵循本國法律及協議，」否則，「將背棄我們堅守的所有事項。」

馬丁指出，加國過去一直跟美國好商量，雙方都認為這是出於彼此共享的歷史及夥伴關係。但如今這種特殊關係已所剩無幾，在川普適者生存的眼光中，加拿大就只是另一個國家。在其他國家與加拿大的來往上，美國的態度傳達了這樣的訊息：你們想怎麼欺負加拿大，請自便，不必問美國的意思。而中國大陸、沙烏地阿拉伯和俄國，都這麼做了。

前美國駐加大使海曼曾推文說，就中國議題而言，美國面臨的考驗是：美國在必要時會跟加拿大這個最好的朋友及盟國槓上嗎？海曼說：「這件事過去從不是問題，但在川普時代，很遺憾它就是個問題。」

馬丁說，美國要求加國引渡孟晚舟，讓北京震怒，導致北京當局關押兩名加國公民，但現在並無證據顯示美方向北京施加強大壓力，要求放人；川普在許多議題上都現身，但在此事上卻一直不見人影。

麥克諾頓已警告美國，在美中貿易爭端中，別把加拿大當作政治籌碼，美方雖已告訴他沒這回事，但麥克諾頓說他未能盡信。且正如加國駐中大使麥家廉23日所說，美國或許不會要求引渡孟晚舟，畢竟川普的確可能在瞬間就改變心意。

馬丁認為，川普上任已滿兩年，「多所改變」一詞都還不足以形容美加關係的劇烈變化；過去一個世紀以來，加拿大自認與美國並肩同行，世人也大致認定，美加兩國在人權、貿易、多元主義及國防上共享諸多價值，但那些都已過去。

馬丁說，如今加拿大在許多方面都已被美國放生，更獨立，更自由，更不受美國經濟、文化及軍事力量的影響，這原是許多加拿大人長久盼望之事，但在這個新概念下，美國把加拿大視為「國安威脅」，中加關係受損，加國還可能因美國新民族主義而面臨更多附帶損害，對加拿大而言，如今更多自主意謂著更脆弱，更容易受害。