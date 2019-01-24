人民日報：民進黨偷換九二共識概念 迷惑不懂的人

2019-01-24 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



圖／取自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」 分享 facebook 對於蔡總統稱北京當局所定義的九二共識就是「一個中國」、「一國兩制」說法，人民日報海外版今天刊出一篇評論表示，為拒絶「九二共識」，民進黨招數層出不窮，這次用的是很明顯的偷換概念，技術含量不高，但對一些本就不熟悉九二共識的人不乏迷惑效果。

這篇評論題為「台灣同胞需要讀懂九二共識」，內容指出，對普羅大眾來說，九二共識有點複雜。這個兩岸兩會在1992年經過多次換文磋商達成的共識，包含了求同存異擱置爭議的高度智慧，一字一句有深意。民進黨總是曲解九二共識，正是看準了一般人很難搞明白九二共識究竟是何含義。

評論說，過去民進黨說的是「九二無共識」，或稱「九二共識不存在」。當年海協會和海基會在函電往來達成九二共識的過程中，各自形成了自己的表述。民進黨就拿這一點做文章，稱表述不同就是「沒共識」。

評論表示，實情是，兩種表述的詞句雖略有不同，核心意思卻高度一致，是完完全全的「有共識」。海基會的表述是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」；海協會的表述是「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。

評論進一步指出，可以看出，這兩個表述都包含兩層最核心的意思：一是雙方都堅持一個中國原則，二是雙方都努力謀求祖國統一。至於一個中國的具體含義，兩岸雙方在事務性商談中，可以先存而不論。這幾層意思合起來，就是求同存異、擱置爭議的完整共識。

評論說，簡言之，九二共識就是「兩岸雙方各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。民進黨強辯無共識，與理不合，與事實不符。中共總書記習近平在告台灣同胞書發表40周年紀念會講話中提到九二共識，也提到探索「兩制」台灣方案，民進黨一不做二不休，乾脆稱九二共識就是一國兩制，要徹底把水攪渾。

評論表示，九二共識當然不是一國兩制，九二共識是兩岸關係發展的共同政治基礎，一國兩制是實現國家統一後的制度安排，前者是交流前提，後者是共建願景、前者是雙方已經達成的共識，後者是雙方將來要商量著辦的倡議和方案，怎可混為一談？