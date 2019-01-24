美智庫：中國人口未來將減少 終結史詩般經濟增長

2019-01-24 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



在為農民工提供母嬰檢查的北京朝陽區十八里店鄉醫院，中國婦女抱著孩子等著看醫生。（美國之音資料照） 分享 facebook 美國華盛頓智庫「美國企業研究所」近日發表報告，展望中國到2040年的人口前景及其影響。報告指出，中國人口十年後將加速下降，並伴隨人口結構的重大轉變，將終結中國「史詩般的經濟增長」時代。

美國之音報導，美國企業研究所援引聯合國的預測數據表示，中國人口將在2028或2029年達到頂峰，此後將加速下降，預計到2040年中國的人口總數將回到2015年的水準，約為14億左右，並以每年400萬的速度減少。

報告指出，中國未來預計的人口減少將伴隨著人口結構的重大轉變。2015年至2040年，中國50歲及50歲以上人口將增加約2.5億，這與50歲以下人口的減少幅度大致相當。這意味著中國將經歷一個異常快速的人口老齡化浪潮，65歲以上人口的爆炸性增長尤其明顯，而15至64歲的勞動年齡人口正在逐步減少。

報告認為，儘管中國政府有一些政策選項來減輕人口老齡化和人力資源萎縮的影響，但無法逆轉這些趨勢，而這些趨勢會帶來嚴重的經濟逆風， 終結中國史詩般的經濟增長時代。

報告還指出，中國長期奉行的計劃生育政策導致新生兒性別比例異常，這會產生「婚姻擠壓」效應，嚴重影響日益增多的「單身漢們」組建家庭的機率；戶籍制度使得數億城市外來人口處於弱勢地位，這種人口問題或會引發政治風險；同時，人口壽命的延長和生育率的下降也給傳統的中國家庭結構帶來了革命性變化，使得現有的一些制度安排不再適用。這些都會對中國社會和經濟產生深遠影響。