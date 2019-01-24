談孟晚舟被捕 加國駐中大使：習近平非常憤怒

2019-01-24 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國國家主席習近平。(法廣) 分享 facebook 加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）日前接受中國傳媒訪問，談到華為副董事長孟晚舟被捕事件時表示，中國國家主席習近平對此非常憤怒，又指孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國。

香港01新聞報導，麥家廉談及孟晚舟事件時說：「我所知道的是，習近平對此非常憤怒，因此其他中國官員亦有同樣立場。」他稱不知道原因為何，認為可能是因為華為並不是普通公司，而是中國國家龍頭企業。

麥家廉又指，美國申請引渡孟晚舟到當地審訊，或令她「可能沒好下場」，所以認為她在引渡聆訊時可以利用美國總統川普（Donald Trump）的政治介入言論，作為抗辯理由。

不過，報導說，麥家廉的言論受到加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）批評，指渥太華政府本身就強調有關事件交由司法部門獨立決定，如今麥家廉的意見有引導法院判決之嫌，因此是非常不恰當，而且亦為加拿大的法治制度帶來倒退。

加國總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（23日）被問到是否認同麥家廉的立場時，澄清政府從沒介入有關官司，指當局會確保法律公平運用，當中包括孟晚舟在引渡聆訊提出合法抗辯的權利。