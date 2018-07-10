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劉霞獲釋 香港支持者感高興

2018-07-10 19:55中央社 香港10日電

港媒證實劉霞今午搭機離京飛往德國。取自明報
港媒證實劉霞今午搭機離京飛往德國。取自明報
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在已故諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一週年前夕，他的遺孀劉霞獲得中國大陸釋放並前往德國，劉霞的香港支持者對此深表高興。

自上月初起，一批來自泛民主派的活躍成員包括前立法會議員梁國雄、曾健成和羅堪就等人，發起紀念劉曉波和要求釋放劉霞的運動。

他們在銅鑼灣放置了紀念劉曉波的銅像，以及蒐集市民簽名支持釋放劉霞。

梁國雄等人原先安排今天下午在放置劉曉波銅像的銅鑼灣舉行記者會，宣布蒐集到約萬名市民簽名，並準備由曾健成等人前往北京，交給國家主席習近平。

但劉霞今早突然獲釋，且已前往德國，梁國雄等人下午宣布取消攜帶簽名前往北京的計畫，改為稍後把簽名交給劉霞。

曾健成向中央社記者說，如何交給劉霞，待情況稍晚較為明朗化後再作決定。

對於劉霞獲釋，梁國雄等人表示很高興，並期望這是一個新階段，即大陸異見者的遭遇獲得改善，同時希望中共不要迫害劉霞的弟弟劉暉。

曾健成說，很感謝約萬名市名簽名支持釋放劉霞，這些簽名對劉霞獲釋產生了影響。

在活動上，梁國雄等人一起為劉霞獲釋鼓掌和靜默各一分鐘。梁國雄和曾健成說，在劉霞獲釋後，他們在香港會繼續舉行紀念劉曉波的活動。

劉曉波2008年因起草「零八憲章」，被北京當局以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，在囚期間患肝癌病逝，劉霞其後被軟禁。

劉曉波北京香港

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