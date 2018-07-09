新任麗水書記胡海峰到任 發揚習近平「麗水之讚」

2018-07-09 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



新官上任三把火，中共前總書記、國家主席胡錦濤獨子，麗水市委書記胡海峰，正式到任隔天就首次下鄉調研，湖海峰更引述習近平八赴麗水，提出綠水青山就是金山銀山的「麗水之讚」，強調麗水要守住這方淨土，守住金飯碗。

浙江麗水日報今（9）日報導，胡海峰正式到任麗水市委書記，成為浙江最年輕地級市書記，他承諾要三心二意。胡海峰保證，將胸懷赤誠之心、進取之心、自警之心，全力以赴建設發展好麗水、全心全意服務奉獻好百姓。

胡海峰首站下鄉６日在遂昌縣調研，強調要以習近平102字「麗水之讚」的指示精神，提出麗水要勇當綠色發展的探路者和模範生。

胡海峰因為是中共前總書記、國家主席胡錦濤兒子的身分特別，而習近平接棒胡錦濤，胡習也是重要盟友，胡海峰棄商從政，仕途備受矚目。

浙江日報報導，胡海峰出任麗水市委書記後，成了浙江11個設區市中最年輕的市委書記。據公開資料顯示，他出生於1972年，而其他市委書記都是60後。

不過，年紀不是太大的胡海峰，早在前任嘉興市長任內，已由黑髮變白髮，但因胡海峰曾在科技公司歷練多年，非常樂於接觸新技術，今年4月胡海峰在嘉興市人大會議召開作《政府工作報告》，胡海峰就引入了AR（擴增實境）技術，人大代表只要用手機掃一掃報告，螢幕上就會跳出胡海峰萌萌的立體動漫圖像，原音重現進行報告。