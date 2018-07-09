美艦過台海 劉結一批美打台灣牌

2018-07-09 00:43 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／浙江杭州報導



中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，八日在首屆海峽兩岸青年發展論壇致辭。 （中新社） 分享 facebook

美國兩艘軍艦近日航經台灣海峽，對敏感的台海局勢再添詭譎之數。針對美艦航經台灣海峽一事，大陸國台辦主任劉結一昨天表示，堅決反對任何危害中國國家利益的事情。他批評美國近期一直在打「台灣牌」，並指美國這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，應受到兩岸同胞的共同反對。

劉結一昨天上午出席首屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式後，被媒體問及對美國軍艦近日經過台灣海峽的看法時說，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能夠接受的。」

他批評美國說，「其實一段時間以來，美國一直在打『台灣牌』，他打『台灣牌』的目的是非常明確的。最根本的就是，美國的這種做法傷害台灣同胞的利益、傷害全體中國人民的利益，當然也應該受到兩岸同胞的共同反對。」

劉結一還意有所指地說，「台灣同胞應該認清形勢及美國行動的真實目的，千萬不要有人去幫助美國打『台灣牌』，傷害兩岸同胞的利益、傷害台灣同胞的根本利益。」

被問及台北與上海的雙城論壇是否繼續舉行，劉結一表示，「所有有利於兩岸同胞之間交流交往合作的事情，都應該堅持做下去。」

此前陸委會主委陳明通曾表示已就「蔡習會」傳話北京，被問及此事，劉結一回問說，「誰說的蔡習會？」，記者回答是「陳明通」，劉結一反問說，「他的話你會信嗎？」

【大陸新聞中心／台北報導】陸委會昨下午發新聞稿回應，指這段期間中國大陸頻繁在台海進行針對性的軍事演習及機艦繞航，並對台灣國際空間極盡打壓之能事，意圖以政軍威嚇迫我接受其片面政治目的，已實質破壞台海及區域和平穩定現狀，國際社會均高度質疑。

新聞稿指，我政府維持兩岸現狀、捍衛國家安全的政策堅定一貫。中共當局對於美方軍艦行經台海一事，無需牽拖推諉、過激反應。蔡英文總統及陳明通已多次重申，只要在對等尊嚴、未設政治前提的原則下，願與對岸領導人等各層級官方溝通互動。陸方涉台人士應正確評估當前情勢，深思熟慮、謹言慎行，務實面對兩岸現實，儘早透過溝通對話、化解雙方分歧，才有助於開展兩岸關係良性互動。