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709事件3年 中國人權律師團斥政治環境惡化

2018-07-08 14:20中央社 台北8日電

明天是中國大陸「709」大抓捕3周年，中國人權律師團發表公開信指大陸政治環境越趨惡劣，過去一年多達16名涉案律師因吊銷或註銷牌照而失去執業資格；被拘千日的律師王全璋至今音訊全無。

據香港電台和明報今天報導，公開信表示，自去年中共第19次全國代表大會（19大）以來，最少有17名維權律師及3家律師事務所遭吊銷或註銷執照，最近被吊銷執照的包括「709」被捕律師李和平，以及為「709」案辯護的律師文東海和楊金柱。

此外，為被捕人士積極奔走而遭判刑的維權律師江天勇今年6月在家人探監時透露，遭獄方強迫服用不知名藥物，每天兩次，導致他記憶力嚴重衰退。

公開信並說，「709」事件3年以來，多名律師遭構陷罪名、關入看守所承受酷刑，其中被拘1000多天的王全璋至今生死不明、音訊全無。

公開信還表示，中國大陸政治環境越趨惡劣，社會分崩離析、人們避談政治、維穩機器大行其道。在這樣的環境下，中國人權律師依然「無懼打壓，直面挑戰與風險」，始終堅信「中國人民終將擁抱全世界多數國家已經實現的自由、民主、法治和憲政這一崇高目標」。

2015年5月，中國維權人士徐純合在黑龍江慶安火車站遭民警攔截，混亂中遭員警開槍射殺。當地警方事後拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名律師連署抗議。官方隨後於同年7月9日起在境內展開連串逮捕自由派律師及維權人士的行動，稱為「709事件」。

火車站

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