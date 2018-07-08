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年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

美艦航經台海 劉結一：別幫美國打台灣牌

2018-07-08 14:20中央社 杭州8日電

美國兩艘驅逐艦7日經過台海，中國大陸國台辦主任劉結一今天表示，一段時間以來美國一直在打台灣牌，台灣民眾應該認清美國的真實目的，千萬不要有人去幫助美國打台灣牌。

國防部7日晚間發布新聞稿，美國軍艦DDG-89和DDG-65共2艘驅逐艦7日上午由台灣南部海域航經台灣海峽，判續向東北航行。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一今天在海峽兩岸青年發展論壇上向媒體表示，堅決反對任何危害中方「國家利益」的事情，「這是我們不能夠接受的」。一段時間以來，美國一直在打台灣牌，打台灣牌的目的是非常明確的。

他表示，美國這種作法，傷害台灣民眾利益、傷害全體中國人民利益，也應該受到兩岸民眾共同反對。台灣民眾應該認清美國這些行動的真實目的，千萬不要有人去幫助美國打台灣牌，傷害兩岸民眾與台灣民眾利益。

另外，對於大陸委員會主任委員陳明通日前在立法院受訪表示，陸委會一直努力促成「蔡習會」（總統蔡英文與中國國家主席習近平會面）。劉結一今天受訪時說：「誰說的蔡習會？」聽到記者回答陳明通之後，劉結一反問：「他的話你會信嗎？」

以往多在7至8月舉辦的台北、上海城市論壇（雙城論壇），今年舉辦時間至今仍未明確，對此，劉結一指出，任何有利於兩岸民眾之間交流、交往、合作的事情，都應該要堅持做下去。

劉結一陳明通

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