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中共商務副部長：保護智財權官方發文反對強制技術轉讓

2018-07-08 11:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

隨著中美宣布向對方加徵關稅，中美貿易戰拉開戰幔。昨日（7月7日），中共商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在2018 APEC（亞太經合組織）工商領導人中國論壇上表示，希望工商界發出更强聲音，反對單邊主義和貿易保護主義，推進亞太貿易投資自由化便利化。

據21世紀經濟報導，王受文當日還表示，中國將加强知識産權保護，推出國務院文件明確反對强制技術轉讓，並將推出4方面實質性舉措。

王受文在演講時表示，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中共十九大强調「形成全面開放新格局，推動建設開放型世界經濟」。中共國家主席習近平在今年博鰲亞洲論壇宣布了進一步擴大開放的一系列重大措施。中國大幅放寬市場准入，公布了11條金融業開放措施的具體落地時間表；發布新版外商投資准入負面清單，在22個領域推出開放措施，限制措施減少近1/4。

王受文又表示，中國加强知識産權保護，推出國務院文件明確反對强制技術轉讓，並將推出4方面實質性舉措。中國主動擴大進口，自7月1日起降低汽車和零部件及部分日用消費品進口關稅，涉及近1700個稅號産品。中國堅定維護世貿組織有效性和權威性，呼籲和推動加强世貿組織的政策審議、談判和爭端解決功能。

王受文表示，當前世界經濟逐步復蘇，但單邊主義和保護主義勢力抬頭。希望工商界發出更强聲音，推動各成員經濟體堅持走全球化和多邊主義道路，反對單邊主義和貿易保護主義，推進亞太貿易投資自由化便利化。

中共商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中國加强知識産權保護，推出國務院...
中共商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中國加强知識産權保護，推出國務院文件明確反對强制技術轉讓，並將推出4方面實質性舉措。（21世紀經濟報導）
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